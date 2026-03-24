Donald Trump conversa con el primer ministro indio tras el conflicto en Oriente Medio

Nueva Delhi, India

El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este martes al primer ministro indio, Narendra Modi, para mantener su primera conversación telefónica tras la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, apenas horas después de su anuncio de posponer los ataques contra la infraestructura energética iraní. "Recibí una llamada del presidente Trump y mantuve un provechoso intercambio de opiniones sobre la situación en Asia Occidental", informó el primer ministro de la India, Narendra Modi en su cuenta de X. El primer ministro indio subrayó que garantizar la apertura, seguridad y accesibilidad del estrecho de Ormuz resulta fundamental para la estabilidad global.

Durante la conversación, Modi recordó a Trump que la postura de Nueva Delhi pasa por apoyar una rápida desescalada de las tensiones y el restablecimiento de la paz lo antes posible. En este sentido, el mandatario señaló que ambos acordaron mantener una comunicación constante para coordinar los esfuerzos destinados a restablecer la paz y la seguridad en la región. La esperada llamada con Donald Trump era el único contacto al más alto nivel que le quedaba pendiente a Modi para completar su ronda diplomática. Desde el inicio del conflicto, el mandatario ha hablado con más de una decena de líderes internacionales, entre ellos su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el líder francés, Emmanuel Macron.