USA niega que Irán derribara un caza estadounidense F-15

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) negó este domingo que el Ejército iraní derribara un caza estadounidense F-15 al sur de la nación persa, cerca de la isla de Ormuz.

En una publicación en su perfil de X, el CENTCOM calificó de "falsos" los "rumores" que afirman que la República Islámica derribó recientemente un F-15, y aseguró que ninguno de los 8,000 aviones de combate desplegados desde que empezó el conflicto ha sido derribado por Irán.

El Ejército iraní había anunciado momentos antes que detectó y atacó un caza F-15 en su espacio aéreo en el sur del país, un día después de que la Guardia Revolucionaria informara de haber alcanzado una aeronave F-16 israelí en el centro de Irán.

“Un caza F-15 enemigo intruso fue detectado en el cielo de las costas del sur del país, en las proximidades de la isla de Ormuz, y, tras ser interceptado, fue atacado por los sistemas de defensa antiaérea tierra-aire de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército”, anunció el departamento de relaciones públicas del Ejército iraní, según informó la agencia Tasnim.

Ayer, la Guardia Revolucionaria iraní informó de haber alcanzado un caza F-16 israelí en el espacio aéreo central de Irán, en lo que describió como la tercera aeronave israelí derribada en 22 días de guerra, mientras Israel negó que la aeronave resultara dañada.