Israel activa sistema de defensa ante nueva ola de "misiles lanzados desde Irán"

Jerusalén.

El Ejército israelí reportó este lunes que sus sistemas de defensa fueron activados para interceptar una nueva ola de ataques "con misiles lanzados desde Irán hacia los territorios del estado de Israel", a través de su cuenta oficial de Telegram.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) enviaron "una orden de precaución directamente a los teléfonos móviles de las zonas afectadas", recomendando a la población "que se dirija a un lugar seguro y permanezca allí hasta nuevo aviso".