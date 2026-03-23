  1. Inicio
  2. · Mundo

Mueren dos personas al estrellarse un helicóptero contra el techo de un almacén

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación la aeronave, un helicóptero modelo Robinson R44, impactó contra el edificio, quedando parte de los restos visibles sobresaliendo del techo del almacén

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 18:32 -
  • Agencia EFE
Mueren dos personas al estrellarse un helicóptero contra el techo de un almacén

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 hora local (16:30 GMT), según informaron las autoridades.
Miami, Estados Unidos

Los dos ocupantes de un pequeño helicóptero murieron este lunes al estrellarse la aeronave contra un almacén en Boynton Beach, en el sur de Florida (EE.UU.), a unos 90 kilómetros al norte de Miami.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:30 hora local (16:30 GMT), según informaron las autoridades.

Así fue el impacto entre avión y camión de bomberos en el aeropuerto de Nueva York

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés), la aeronave, un helicóptero modelo Robinson R44, impactó contra el edificio, quedando parte de los restos visibles sobresaliendo del techo del almacén, como mostraron imágenes aéreas del lugar.

El Departamento de Policía de Boynton Beach y el cuerpo de Bomberos y Rescate acudieron al lugar tras recibir una llamada de emergencia hacia el mediodía.

A su llegada, encontraron el helicóptero dentro de la estructura, tras haber atravesado el techo.

Las autoridades indicaron que tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) investigarán las causas del siniestro.

Este accidente se suma a otro ocurrido la noche del domingo en el aeropuerto La Guardia, en Nueva York, donde un avión colisionó con un vehículo de bomberos, ocasionando la muerte del piloto y el copiloto, en un hecho que también está bajo investigación. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias