Trump anuncia “puntos importantes de acuerdo” con Irán tras negociaciones de paz

Washington

El republicano agregó que las conversaciones han sido “perfectas” hasta ahora y que, “si siguen adelante, se acabará este problema, este conflicto”.

”Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes”, explicó a la prensa en el aeropuerto de Palm Beach (Florida), donde pasó el fin de semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró este lunes que existen “puntos importantes de acuerdo” con Irán, tras haber afirmado que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra.

Según el mandatario, en las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político “respetado” de Irán que no es el líder supremo, Mojtaba Jameneí, hijo del asesinado Alí Jameneí.

”Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Nosotros también quisiéramos alcanzarlo”, aseguró Trump, quien añadió que este lunes habrá más llamadas telefónicas y predijo una reunión presencial entre representantes de ambos países “muy pronto”.

El presidente subrayó que cualquier pacto con la República Islámica debe evitar que esa nación pueda obtener un arma nuclear. “No queremos ver ninguna bomba nuclear, ningún arma nuclear”, afirmó el republicano, quien adelantó que Estados Unidos requisará el uranio enriquecido de Irán.

Horas antes, a través de su red social Truth Social, Trump anunció que ordenó a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética de Irán para dar espacio a las negociaciones.

El mandatario señaló que ambos países han mantenido en los últimos dos días “conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total” de las hostilidades, que comenzaron el pasado 28 de febrero con un ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel.