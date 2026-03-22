Capturan a “Güerita Bélica” con arsenal en Tijuana

Tijuana, Baja California

Una joven nombrada por medios locales como “Güerita Bélica” fue detenida por elementos de la Guardia Nacional tras intentar cruzar con un arsenal por el Puente Internacional Mesa de Otay, en Tijuana, Baja California.

El aseguramiento ocurrió durante una revisión de rutina en el carril de automóviles, cuando las autoridades inspeccionaron el vehículo en el que se transportaba la sospechosa, cuya identidad no ha sido revelada.

En el portaequipajes del automóvil, los agentes localizaron una maleta que contenía abastecimiento para armas, cuyo origen legal no pudo ser comprobado.

De acuerdo con el informe oficial, entre los objetos decomisados se encuentran 42 cartuchos de distintos calibres, cinco cargadores, tres navajas, un chaleco táctico y tres radios de comunicación.

Las autoridades indicaron que la detenida podría enfrentar cargos federales por el traslado ilegal de municiones y equipo de uso restringido.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han revelado el nombre de la joven, en apego al debido proceso y la presunción de inocencia.