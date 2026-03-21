EEUU dice que ha debilitado la amenaza de Irán en Ormuz tras atacar un arsenal costero

Washington, Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este sábado que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa de la república islámica. La mencionada instalación era empleada para guardar misiles de crucero anti buque y otros materiales, según explicó en un vídeo publicado en redes el líder del Comando Central estadounidense, Brad Cooper.

El ataque, según Cooper, tuvo lugar a principios de semana y en el mismo se emplearon "varias bombas de 5000 libras". "El régimen iraní utilizaba esta instalación subterránea reforzada para almacenar discretamente misiles de crucero antibuque, lanzaderas de misiles móviles y otros equipos que representaban un grave riesgo para la navegación internacional", detalló el militar. Cooper aseguró que además de ese silo subterráneo se neutralizaron instalaciones "de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los buques". "Como resultado, la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores se ha visto mermada", añadió.