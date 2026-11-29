El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, pidió a la población mantenerse alerta ante los anuncios que circulan en redes sociales y ofrecen atractivos contratos laborales en territorio ruso.

La Unión Europea alertó a los hondureños sobre las falsas ofertas de empleo en Rusia que buscan reclutar, mediante engaños, a personas para incorporarlas en la guerra contra Ucrania.

“Mi mensaje a la población hondureña es que tengan cuidado y protejan a sus familiares. Existe un plan de reclutamiento masivo de latinoamericanos para ir a las Fuerzas Armadas Rusas con engaño y coerción”, advirtió.

El diplomático explicó que, a través de anuncios en redes sociales, se ofrecen contratos laborales con salarios de 3,000 dólares mensuales —80,700 lempiras— y una bonificación de 30,000 dólares —807,670 lempiras— por firmar el contrato.

Sin embargo, advirtió que las condiciones que enfrentan los hondureños al llegar a Rusia son distintas a las que les prometen durante el proceso de reclutamiento.

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“Acaban en Rusia, les quitan su pasaporte, les hacen firmar con engaño un contrato en ruso que no entienden, y que cuando se quieren dar cuenta, ya no tienen su pasaporte, se han convertido en rusos, están en la guerra contra Ucrania, y ya no pueden salir de eso”, explicó Fournier.

Además, el diplomático pidió a los hondureños desconfiar de las publicaciones que ofrecen empleos en Rusia y atender las advertencias emitidas por la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería).

Fournier también señaló que Naciones Unidas calificó como trata de personas el reclutamiento de personas por parte de las fuerzas armadas rusas y advirtió que hay 29 países afectados, entre ellos Honduras.

La advertencia de la Unión Europea coincide con las gestiones que realiza la Cancillería hondureña para localizar a los connacionales que viajaron a Rusia bajo engaños.

La directora de Protección al Migrante, Nancy López, informó que las autoridades tienen registrados oficialmente a 44 hondureños que viajaron a ese país bajo estas circunstancias.

De ese total, 17 permanecen desaparecidos, por lo que las autoridades realizan gestiones para confirmar sus identidades y conocer su situación.

“Tenemos un número de 17 desaparecidos confirmados, con los cuales ya estamos realizando las diferentes gestiones para poder validar su identificación y su estado normal”, declaró López.

La funcionaria advirtió que la cantidad de hondureños afectados podría ser mayor debido a la información que las autoridades han recibido mediante comunicaciones con otros países.

López también confirmó que hasta el 17 de noviembre, se registró que cinco connacionales se encontraban oficialmente en el frente de batalla, en medio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Además, otros cuatro hondureños llegaron recientemente a la zona, firmaron contratos y actualmente permanecen en una etapa de entrenamiento, según los datos proporcionados por Cancillería.

Ante este escenario, la Unión Europea reiteró el llamado a evitar que más hondureños sean captados mediante promesas de empleo que podrían terminar en su incorporación al conflicto entre Rusia y Ucrania.