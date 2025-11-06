Sector privado llama a votar en paz y con respeto el 30 de noviembre

San Pedro Sula, Cortés

En un ambiente de incertidumbre, zozobra y temor entre la población, la empresa privada llamó a los líderes políticos a dar el ejemplo de paz, respeto y compostura, en un marco donde impere la democracia. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no quedarse en casa y salir a ejercer su derecho al voto por quien consideren su mejor candidato o candidata.

Los hondureños deben hacer valer su derecho y acudir masivamente a las urnas el próximo 30 de noviembre para elegir, por un período de cuatro años, a sus nuevas autoridades. Ese es el mensaje del sector privado ante el proceso electoral.

Armando Urtecho López, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró a LA PRENSA que el sector privado impulsa una campaña para motivar a los ciudadanos a convertir las elecciones en “una gran fiesta cívica, con transparencia y respeto a la decisión de la mayoría”.

“No hay que tener temores; cada quien va a votar por el candidato de su gusto, y que gane la mayoría, con transparencia y legalidad”, expresó.

El Cohep pidió recientemente a los poderes del Estado y demás órganos derivados de la Constitución, como el Ministerio Público y los actores políticos, respetar la independencia de las instituciones electorales, absteniéndose de realizar acciones o declaraciones que puedan interpretarse como injerencia en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional o electoral.

“Es importante que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral trabajen con tranquilidad, sin sobresaltos. El Congreso Nacional debió aprobar los fondos para la Unidad de Política Limpia, porque se han gastado millones y nadie sabe quién está financiando esas campañas”, aseveró Urtecho.

El directivo explicó que, por ser un año político, las inversiones bajan considerablemente, ya que los empresarios e inversionistas se mantienen expectantes ante el futuro del país.

“Las inversiones están paralizadas por la incertidumbre. Esperamos que el 30 de noviembre sea una fiesta cívica y que el 1 de diciembre todos volvamos al trabajo, aceptando los resultados y dando certeza al ciudadano de que su voto será respetado”, agregó.

Urtecho señaló que, aunque los aspirantes presidenciales reconocen que generar empleo requiere atraer inversión nacional y extranjera, no han presentado propuestas concretas.

“El candidato que gane debe, en la primera semana de diciembre, proponer un plan de generación de empleo formal y enviarlo como señal de confianza a los inversionistas extranjeros”, enfatizó.

El empresario añadió que algunos candidatos se han dedicado más a criticar que a presentar soluciones. “Quienes solo atacan a la empresa privada son los que no tienen nada que proponer. Les decimos que, en lugar de criticar, presenten propuestas concretas”, subrayó.

Fuad Handal Katimi, presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), manifestó a este rotativo que es esencial que los hondureños voten de manera pacífica y libre, reflejando la voluntad popular en las urnas.

“Ante tanta incertidumbre, debemos estar atentos a cualquier intento de impedir el voto ciudadano. Ese día debe ser una fiesta electoral y un ejemplo de democracia para el mundo”, expresó.

Handal Katimi advirtió que cualquier intento de fraude o de frenar las elecciones debe ser neutralizado por la participación masiva de los ciudadanos.

“Es importante hacerse presente y acudir a las urnas, para que no quede duda sobre quién gana las elecciones y se respete el voto”, agregó. También reprochó el tono negativo de las campañas.

“Las campañas se han basado en ataques y pocas propuestas. Pedimos al CNE y a los políticos pensar en Honduras antes que en sus partidos, actuar en el marco de la ley y mantener la calma”, dijo.

El dirigente industrial señaló que el nuevo gobierno deberá priorizar la seguridad jurídica, la generación de empleo, los incentivos para la mipyme, las alianzas internacionales, la seguridad ciudadana y la simplificación administrativa.