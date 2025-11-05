Samuel García sobre exclusión de Jorge Cálix: “Si renuncio, seré castigado por diez años”

Olancho, Honduras.

Durante una conferencia de prensa, Samuel García afirmó que no renunciará a su candidatura, al tiempo que llamó a mantener la calma y concentrarse en las próximas elecciones generales.

El dirigente político Samuel García reaccionó este miércoles a la exclusión de Jorge Cálix de la papeleta electoral por el departamento de Olancho, luego de que la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró inaplicable el fallo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que ordenaba su inscripción .

“¿Por qué tengo que ceder posiciones? Si yo renuncio, soy castigado por diez años. No voy a afectar mi carrera política. Creo que es un tema que no se debe hablar en este momento”, expresó García.

La resolución del CNE determinó que la primera casilla por Olancho será ocupada por Samuel García, mientras Jorge Cálix quedó fuera de la contienda, pese a contar con un fallo favorable del TJE.

García insistió en que la prioridad debe ser garantizar el proceso electoral, más allá de las controversias jurídicas entre los órganos electorales.

“Aquí lo importante en este momento es que haya elecciones. Que no haya excusas de si Jorge Cálix iba o no iba. Lo importante es que el pueblo hondureño pueda ir a votar el 30 de noviembre”, manifestó.

El dirigente también confirmó que trabajará en conjunto con Jorge Cálix durante la campaña liberal en Olancho.