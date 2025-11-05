Jorge Cálix reacciona tras decisión del CNE: “Vamos a utilizar la estrategia que ya ha sido usada”

Tegucigalpa

El exprecandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, anunció este miércoles en conferencia de prensa que la primera casilla por el departamento de Olancho será ocupada por el diputado Samuel García.

Bajo el lema “Votar por Samuel es votar por Jorge”, el actual congresista comunicó que trabajará por la candidatura liberal en ese departamento.

Durante la conferencia, Cálix aseguró estar debidamente inscrito y habilitado para participar, al no existir aún una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, explicó que su decisión busca descargar presiones sobre el órgano electoral.

“Vamos a utilizar la estrategia que ya ha sido usada en el pasado, cuando ‘votar por Contreras es votar por Contreras’, ahora será ‘Cálix votar por Samuel’”, señaló.

El dirigente liberal lamentó la postura adoptada por la consejera de su partido, Ana Paola Hall, al considerar que ha obedecido a presiones políticas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El martes, los consejeros electorales emitieron sugerencias para continuar con la impresión de las papeletas en Olancho y Valle, desobedeciendo el fallo emitido por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), debido a las acusaciones en contra de sus magistrados y al proceso judicial que actualmente enfrentan.