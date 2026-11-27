Tegucigalpa, Honduras. El diputado del Partido Liberal, Alex Berríos, presentó una manifestación ante el pleno del Congreso Nacional para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) que revise los requisitos de ingreso que, según denuncias, obstaculizan la llegada de inversionistas de Japón, Corea del Sur y otras naciones aliadas. El parlamentario alertó que ejecutivos extranjeros han sido retenidos en terminales aéreas del país, confinados en áreas de espera y posteriormente deportados, pese a que, según afirmó, la legislación hondureña no exige visa de ingreso a ciudadanos japoneses ni surcoreanos.

De acuerdo con el legislador, entre las trabas denunciadas figuran exigencias de visa o notificaciones por correo electrónico con diez días de antelación. A su juicio, estas disposiciones frenan el interés de capitales que Honduras necesita para generar empleo y dinamizar la economía. "Le hago un llamado al presidente de la República y a las autoridades de Migración porque no existe en la ley requerimiento de visa para japoneses y surcoreanos", expresó Alex Berríos, diputado del Partido Liberal.

El congresista citó el caso de ejecutivos vinculados a la firma japonesa de maquinaria y equipo de construcción Hitachi, quienes habrían llegado el mes pasado y fueron deportados tras permanecer retenidos en el aeropuerto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Añadió que el 21 de septiembre recibió reportes sobre 13 ejecutivos del sector de la maquila, cuyas empresas ya tienen operaciones en Honduras y planes de expansión, que también habrían sido rechazados y devueltos.

"No podemos estar imponiendo cada ocurrencia que se le llega al director de Migración o a quien se le haya ocurrido esta idea, porque Honduras necesita esta inversión", manifestó Berríos. Aunque precisó que maneja tres o cuatro denuncias formales, advirtió que podrían existir más casos. Asimismo, sostuvo que basta con un solo incidente para encender las alertas sobre el impacto negativo de estas medidas en la atracción de capital extranjero.

El diputado exigió a las autoridades migratorias aclarar el fundamento legal de las restricciones y solicitó simplificar o eliminar cualquier requisito adicional que no esté contemplado en la legislación. "Lo que se le está solicitando es bajo qué argumento legal están haciendo eso y que simplifiquen y eliminen esas trabas", señaló el legislador.