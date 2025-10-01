Partido Liberal expresa apoyo a Roberto Contreras y condena ataques políticos y mediáticos

Tegucigalpa

En el texto, la institución política manifestó su solidaridad con Roberto Contreras , presidente del CCEPLH y actual alcalde de San Pedro Sula, así como con otros dirigentes que —afirmaron— sufren presiones y procesos judiciales injustificados.

De acuerdo al comunicado, estas acciones responden a la derrota sufrida por sus adversarios en las urnas, al no contar con el respaldo de la voluntad popular.

El Partido Liberal de Honduras , a través de su Consejo Central Ejecutivo, emitió un pronunciamiento este miércoles en el que asegura que sus dirigentes locales están siendo víctimas de persecución política, ataques mediáticos y campañas de desprestigio.

El Partido Liberal condenó la supuesta utilización indebida de los recursos de los entes de justicia, y exigió al Ministerio Público actuar con objetividad e imparcialidad en las investigaciones. Asimismo, cuestionó la falta de avances en casos de alto impacto como el de SEDESOL, el “narco video” y diversos expedientes de corrupción vinculados al oficialismo, que, de acuerdo con el comunicado, aún no han sido judicializados.

“Demandamos, asimismo, el cese inmediato de estas prácticas represivas que atentan a la democracia y la convivencia ciudadana y dañan las instituciones”, señala el pronunciamiento, en el que se reitera que el Partido Liberal “seguirá en pie de lucha por la democracia, la libertad, la justicia y los derechos humanos”.

Finalmente, la organización política aseguró que no permitirá que la intimidación ni el abuso de poder debiliten su histórica lucha por una Honduras más justa, democrática y en paz.

Este mismo día, en horas matutinas, el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, expresó su apoyo al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, a quien calificó como un “gran ser humano” y un funcionario municipal “súper trabajador”.

Nasralla también dijo que el edil sampedrano enfrenta una persecución política promovida, por lo que llamó la “dictadura del partido Libertad y Refundación”, al recordar que esa fuerza política impulsó la designación del fiscal general, sobrino de Rixi Moncada, con el respaldo de dirigentes tradicionales del Partido Nacional.