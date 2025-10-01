Continúan las dudas con ente electoral de Honduras a dos meses de los comicios generales

Tegucigalpa,

A dos meses de las elecciones generales en Honduras, previstas para el 30 de noviembre, siguen las dudas con el Consejo Nacional Electoral (CNE). En agosto fue superada una crisis surgida tras los comicios primarios e internos por las marcadas diferencias entre los consejeros del organismo.

La crisis derivó en otros problemas, como el retraso en el cronograma electoral, lo que al parecer ha sido resuelto, según la nueva consejera presidente del CNE, Ana Paola Hall, del Partido Liberal; Cossette López, del Partido Nacional, y Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).

También hay dudas con las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de vigilar, custodiar y trasladar el material electoral a todo el país.

La institución castrense puso en duda su credibilidad durante las primarias e internas del 9 de marzo, cuando en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, hubo problemas con la distribución de algún material electoral.

En Tegucigalpa, microbuses que no estaban contratados para distribuir las cajas con el contenido electoral, aparecieron repletos y aparcados en la calle, lo que provocó que en algunas mesas las papeletas y otros materiales llegaran hasta en la noche y que muchos ciudadanos votaran hasta en la madrugada del 10 de marzo.

Esa situación también derivó en cuestionamientos contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, quien ha pretendido quitarle responsabilidad a la institución por lo ocurrido en las elecciones primarias e internas y se ha enzarzado en agrias polémicas con varios periodistas y medios.

Para el analista Filadelfo Martínez, los tres consejeros del CNE han demostrado "la poca autoridad que tienen", luego de que la semana pasada se publicara de manera indebida en una papeleta preliminar de ese organismo, la fotografía del actual diputado Jorge Cálix, por el departamento de Francisco Morazán (centro), quien después de que no ganó la candidatura presidencial por el Partido Liberal en marzo, ahora quiere que lo inscriban como candidato a diputado por Olancho (este).