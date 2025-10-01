Feriado Morazánico con lluvias: emiten alerta amarilla en Honduras

Tegucigalpa

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) declaró este miércoles alerta amarilla en varios departamentos debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Los departamentos afectados serían La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y los municipios aledaños al río Ulúa: La Lima, Choloma, Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita, El Negrito y Yorito, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida. Esta alerta también incluye el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

También se extiende la alerta verde a Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, El Paraíso, Santa Bárbara y el departamento de Gracias a Dios, por un período de 24 horas contadas a partir de las 01:00 p.m. del miércoles 1 de octubre de 2025.

De igual forma, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) determinó extender este miércoles la alerta verde por 72 horas en la capital hondureña, “debido al pronóstico de intensas lluvias asociadas al paso de disturbios tropicales”.

“La medida entra en vigor a partir de las 7:00 PM de este 1 de octubre de 2025, luego de las evaluaciones realizadas por el Comité de Emergencia Municipal (Codem) y con base en la información proporcionada por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la comuna capitalina”, indica el comunicado de la AMDC.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones continuarán afectando gran parte del territorio nacional en las próximas horas, incrementando el riesgo de desbordamientos, derrumbes y acumulación de agua en comunidades propensas a inundaciones.

La entidad estatal pide a la población hondureña que tome las medidas necesarias ante posibles sucesos derivados de las lluvias que puedan poner en riesgo sus vidas.