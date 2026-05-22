  1. Inicio
  2. · Honduras

Organizaciones campesinas condenan masacre en Rigores y exigen justicia

Organizaciones campesinas de Honduras condenaron los hechos violentos registrados en Rigores, donde varias personas perdieron la vida

Organizaciones campesinas condenan masacre en Rigores y exigen justicia

Tres organizaciones campesinas expresaron su consternación por el asesinato de varias personas en la aldea de Rigores, Trujillo, Colón, ocurrido el 21 de mayo.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Las organizaciones campesinas de Honduras condenaron este viernes los hechos violentos ocurridos en la aldea de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde varias personas trabajadoras del campo fueron asesinadas el pasado 21 de mayo.

El pronunciamiento fue emitido por el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), la Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC) y la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), que expresaron su “profundo pesar y consternación” por la tragedia registrada en la zona.

Las organizaciones manifestaron su solidaridad con las familias de las víctimas y señalaron que la violencia en el campo continúa afectando gravemente a las comunidades rurales hondureñas.

"Solo se dedicaban a trabajar": dan "último adiós" a víctimas de masacre en Colón

“Nos solidarizamos profundamente con los familiares de las víctimas, compartiendo su dolor y elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de quienes perdieron la vida de manera violenta y repudiable”, indicaron en el comunicado.

En el documento, los movimientos campesinos exigieron a la Policía Nacional y al Ministerio Público desarrollar una investigación “exhaustiva, objetiva y transparente” que permita identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

Las organizaciones sostuvieron que la situación registrada en Rigores refleja la crisis de inseguridad que enfrenta el sector rural, especialmente en el Bajo Aguán, una región marcada históricamente por conflictos agrarios, presencia de estructuras criminales y hechos vinculados al narcotráfico.

Dan el último adiós a las hermanas Rodríguez, víctimas de masacre en Trujillo

De acuerdo con el comunicado, las familias campesinas han vivido durante años bajo amenazas, agresiones y un clima permanente de incertidumbre, mientras persisten problemas relacionados con el acceso a la tierra y la falta de presencia estatal.

Los representantes campesinos también cuestionaron la falta de avances en la implementación de la Reforma Agraria y señalaron que muchas comunidades continúan expuestas a la violencia y al abandono institucional.

Embajadas de Alemania y España alertan por violencia en Honduras

Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno de Honduras, encabezado por el presidente Nasry Asfura, para impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad en las zonas rurales y garantizar mayor presencia del Estado en las comunidades campesinas.

Las organizaciones también solicitaron al Instituto Nacional Agrario (INA) destinar recursos técnicos y presupuestarios que permitan avanzar en la entrega de tierras a familias campesinas sin acceso a ellas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias