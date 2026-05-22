Dan el último adiós a las hermanas Rodríguez, víctimas de masacre en Trujillo

Trujillo, Colón.

En un ambiente de profundo dolor, consternación y exigencia de justicia, familiares, amigos y compañeros de lucha comunitaria dieron el último adiós a las hermanas Mirza Jackeline Rodríguez, Mirian Janeth Rodríguez y María Linda Rodríguez.

Los restos de las tres féminas fueron sepultados en el cementerio de la comunidad de Rigores, en este municipio.

Las hermanas Rodríguez se encuentran entre las víctimas de la trágica masacre ocurrida la madrugada del pasado martes en la finca Paso Aguán, un suceso que ha dejado luto no solo en sus hogares, sino en todo el movimiento campesino de la región del Bajo Aguán.

El cortejo fúnebre estuvo acompañado por una multitud de lugareños y miembros de diversas organizaciones campesinas, quienes exigían que los crímenes no queden en la impunidad.

Las escenas de dolor eran desgarradoras mientras los féretros de las tres hermanas eran depositados en su última morada.