Embajadas de Alemania y España alertan por violencia en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Las embajadas de Alemania y España en Honduras emitieron advertencias dirigidas a sus ciudadanos ante el incremento de hechos violentos registrados en el país, en particular en zonas del norte del territorio. La Embajada de Alemania en Tegucigalpa solicitó a sus nacionales mantener una “precaución especial” debido a la situación de seguridad agravada, especialmente en las regiones de Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés. En su comunicación, la sede diplomática recordó que, en caso de emergencias, los ciudadanos alemanes pueden contactar con el servicio de guardia habilitado al número +504 9990-2437.

La Embajada de España en la República de Honduras expresa su profunda consternación y lamenta los trágicos hechos de violencia ocurridos recientemente en el país.



La Embajada traslada sus más sentidas condolencias y su solidaridad a los familiares de todas las víctimas,

1/2... — Embajada de España en Honduras (@EmbEspHonduras) May 21, 2026

La embajada reiteró la alerta para estas zonas, insistiendo en que los recientes hechos violentos han generado un escenario de riesgo que amerita medidas de autoprotección por parte de sus ciudadanos. Por su parte, la Embajada de España en Honduras expresó su “profunda consternación” por los trágicos hechos de violencia ocurridos recientemente en el país.

La representación diplomática española trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por los hechos violentos. Asimismo, la embajada española expresó su deseo de pronta recuperación para los heridos, sin detallar casos específicos en su pronunciamiento.

1/2 Die Deutsche Botschaft Tegucigalpa bittet ihre Staatsangehörigen aufgrund der verschärften Sicherheitslage besondere Vorsicht in den Regionen um Trujillo, Colón und Omoa, Cortés zu bewahren. Bei Notfällen können Sie sich an unseren Bereitschaftsdienst wenden: + 504 9990-2437 — Embajada de Alemania en Honduras (@AlemaniaenHN) May 21, 2026