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Embajadas de Alemania y España alertan por violencia en Honduras

Embajadas de Alemania y España recomiendan precaución a sus ciudadanos en Honduras ante la ola de violencia y masacres recientes

Embajadas de Alemania y España alertan por violencia en Honduras

Alemania y España piden precaución por violencia en Honduras.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Las embajadas de Alemania y España en Honduras emitieron advertencias dirigidas a sus ciudadanos ante el incremento de hechos violentos registrados en el país, en particular en zonas del norte del territorio.

La Embajada de Alemania en Tegucigalpa solicitó a sus nacionales mantener una “precaución especial” debido a la situación de seguridad agravada, especialmente en las regiones de Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés.

En su comunicación, la sede diplomática recordó que, en caso de emergencias, los ciudadanos alemanes pueden contactar con el servicio de guardia habilitado al número +504 9990-2437.

La embajada reiteró la alerta para estas zonas, insistiendo en que los recientes hechos violentos han generado un escenario de riesgo que amerita medidas de autoprotección por parte de sus ciudadanos.

Por su parte, la Embajada de España en Honduras expresó su “profunda consternación” por los trágicos hechos de violencia ocurridos recientemente en el país.

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La representación diplomática española trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por los hechos violentos.

Asimismo, la embajada española expresó su deseo de pronta recuperación para los heridos, sin detallar casos específicos en su pronunciamiento.

La sede diplomática reiteró además su compromiso con la promoción de la paz, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en Honduras.

Las alertas se emiten tras una serie de hechos violentos recientes, entre ellos la masacre ocurrida en una finca de palma africana en Rigores, Trujillo, Colón, donde murieron al menos 20 personas, según reportes preliminares.

También se suma el enfrentamiento armado entre estructuras criminales y agentes policiales en el sector de Corinto, Omoa, que dejó siete muertos, incluidos cinco policías.

Con estos hechos, Honduras suma al menos 12 masacres en lo que va de 2026, con un saldo preliminar de más de 55 personas asesinadas en ataques múltiples, de acuerdo con cifras recopiladas a partir de reportes oficiales y preliminares.

Las autoridades diplomáticas han insistido en la necesidad de extremar precauciones, especialmente en zonas donde se han registrado conflictos armados y disputas vinculadas a estructuras criminales.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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