Tegucigalpa, Honduras. El arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nácher, manifestó su pesar por la tragedia vial ocurrida en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, donde un autobús de transporte interurbano cayó a una hondonada tras colisionar con una camioneta, dejando varias personas fallecidas y decenas de heridos.

Durante la misa celebrada este domingo 29 de noviembre, el religioso se refirió al dolor que atraviesan las familias afectadas y expresó que la Iglesia Católica acompaña a quienes perdieron a sus seres queridos en este lamentable suceso.

"Nos unimos a las muestras de condolencia y solidaridad por el accidente de tráfico que ayer en la C5 murieron, creo que fueron nueve personas, y varios heridos graves", expresó Nácher durante su mensaje.