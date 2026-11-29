Tegucigalpa, Honduras. El arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nácher, manifestó su pesar por la tragedia vial ocurrida en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, donde un autobús de transporte interurbano cayó a una hondonada tras colisionar con una camioneta, dejando varias personas fallecidas y decenas de heridos.
Durante la misa celebrada este domingo 29 de noviembre, el religioso se refirió al dolor que atraviesan las familias afectadas y expresó que la Iglesia Católica acompaña a quienes perdieron a sus seres queridos en este lamentable suceso.
"Nos unimos a las muestras de condolencia y solidaridad por el accidente de tráfico que ayer en la C5 murieron, creo que fueron nueve personas, y varios heridos graves", expresó Nácher durante su mensaje.
El arzobispo también dedicó la celebración religiosa a recordar a las víctimas y pidió por la recuperación de quienes resultaron lesionados en el percance.
"Hoy nos unimos, ofrecemos esta misa en sufragio de ellos, pedimos por los heridos y expresamos nuestro cariño a los familiares", puntualizó.
La tragedia ocurrió el sábado 28 de noviembre en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, cuando un autobús de la empresa de transportes Carolina, que cubría la ruta entre La Esperanza, Intibucá, y Tegucigalpa, impactó contra un vehículo particular y terminó cayendo a una hondonada de aproximadamente 100 metros.
El saldo de víctimas mortales ascendió a 10, luego de que una de las personas heridas falleciera en un centro asistencial. Además, alrededor de 28 pasajeros resultaron lesionados y recibieron atención médica.