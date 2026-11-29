El traslado territorial se desarrolla conforme al Decreto 265-2026 y la resolución de Junta Directiva, con el propósito de acercar el quehacer legislativo a los departamentos y avanzar en decretos orientados al desarrollo económico y social del litoral pacífico.

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional celebrará su tercera sesión del Congreso Móvil de 2026 con una agenda de dos días en la zona sur; iniciando el lunes 30 de noviembre a las 9:00 am en Choluteca y continuando el martes en el departamento de Valle; tras las jornadas realizadas anteriormente en Danlí, El Paraíso, y en San Pedro Sula, Cortés.

Durante las jornadas en Choluteca y Valle se prevé impulsar y aprobar proyectos de impacto regional para los municipios sureños, enfocados en generación de empleo, respaldo a emprendedores, formación técnico-profesional y dinamización productiva.

La agenda en la región también enlaza con las acciones de infraestructura y apoyo municipal promovidas en el sur, donde recientemente se completaron jornadas de entrega de maquinaria para mejoramiento vial en municipios de Valle como Nacaome, Aramecina y Alianza.

En el capítulo de reconocimientos protocolarios, el Congreso Nacional entregará la condecoración Gran Cruz con Placa de Oro, en grado póstumo, a los familiares del fallecido obispo de la diócesis de Choluteca, monseñor Teodoro Gómez Rivera, aprobada por el pleno como testimonio a su labor pastoral y social en el país.

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Asimismo, el Legislativo prevé entregar durante la gira en el sur otras distinciones y reconocimientos aprobados por el pleno a propuesta de las bancadas, replicando la dinámica de honrar a personalidades e instituciones destacadas en las sedes donde sesiona el Congreso.

La directiva legislativa ha señalado que los decretos y acuerdos abordados en Choluteca y Valle buscan atender demandas históricas de las alcaldías y comunidades de ambos departamentos antes de cerrar el año legislativo