El integrante de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, Erik Alvarado, explicó que la revisión busca evitar la contratación de empleados que no cumplan funciones dentro de las instituciones públicas.

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Finanzas revisa las contrataciones de personal en las instituciones públicas, tras la alerta de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) por el incremento del 6.7% en el gasto corriente previsto en el Presupuesto General de la República de 2027.

“Se está revisando cada institución para que funcione correctamente con el personal idóneo. Sabemos que el presidente Asfura ha dicho que el gobierno no es para contratar personal que no llega a hacer nada; el gobierno necesita personas que lleguen a realizar su función”, expresó Alvarado.

El diputado explicó que el proceso busca garantizar que cada dependencia cuente con el personal necesario para cumplir sus responsabilidades y que los recursos públicos se destinen a los empleados que desempeñan funciones dentro del Estado.

Además, agregó: “Según nos dijo el ministro de Finanzas, se está revisando con cada ministerio, con cada institución, con cada dirección, para que cada institución o ministerio cuente con el personal idóneo y no con un personal que esté haciendo nada”, manifestó.

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La revisión de las contrataciones ocurre después de que la ASJ señalara que el Presupuesto General de la República de 2027 contempla un incremento de 6.7% en el gasto corriente.

Según el análisis divulgado por la organización, el aumento se produce pese a que el Gobierno anunció en enero la eliminación de 38 instituciones y un ahorro de 15,000 millones de lempiras.

La ASJ cuestionó que el presupuesto proyecte un mayor gasto corriente sin establecer metas de resultado que permitan conocer qué beneficios obtendrá el país a cambio de esos recursos.

El señalamiento pone el foco en la distribución del presupuesto estatal y en la necesidad de que las instituciones justifiquen el uso de los fondos públicos.

El gasto corriente es el dinero que utiliza el Estado para cubrir los costos habituales de su funcionamiento y garantizar la prestación de servicios públicos.Incluye el pago de salarios de empleados y funcionarios, compra de materiales y suministros, pago de servicios básicos, alquileres, transferencias a instituciones y otros gastos administrativos.

Pese a no estar aprobado por el Poder Legislativo, el Proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 asciende a 455,374.8 millones de lempiras, unos 11,039 millones más que los 444,335.8 millones aprobados para 2026. Aumento que representa un 2.5% respecto al presupuesto del año anterior.