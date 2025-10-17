Hondureños retornados enfrentan barreras para reinsertarse en el mercado laboral

La carencia de habilidades blandas y técnicas, certificaciones, junto con salarios bajos y estigmas sociales, son algunas de las barreras que <b>hondureños retornados de Estados Unidos </b>enfrentan al intentar reincorporarse al mercado laboral que abandonaron años atrás por las condiciones precarias en el país.El informe denominado <a rel="nofollow" href="https://nortedecentroamerica.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1276/files/documents/2025-10/diagnostico-de-talento-humano-web.pdf">Diagnóstico multisectorial sobre las necesidades de talento humano y reintegración laboral de personas migrantes retornadas en Honduras</a>, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), revela que la reintegración laboral de esta población continúa siendo un desafío estructural para miles de hondureños que buscaron principalmente en Estados Unidos mejores condiciones de vida.