Hondureños retornados enfrentan barreras para reinsertarse en el mercado laboral

San Pedro Sula, Honduras

El informe denominado Diagnóstico multisectorial sobre las necesidades de talento humano y reintegración laboral de personas migrantes retornadas en Honduras , elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), revela que la reintegración laboral de esta población continúa siendo un desafío estructural para miles de hondureños que buscaron principalmente en Estados Unidos mejores condiciones de vida.

La carencia de habilidades blandas y técnicas, certificaciones, junto con salarios bajos y estigmas sociales, son algunas de las barreras que hondureños retornados de Estados Unidos enfrentan al intentar reincorporarse al mercado laboral que abandonaron años atrás por las condiciones precarias en el país.

Sin embargo, la reducción no se traduce en mejores oportunidades, pues los obstáculos para acceder a un empleo formal siguen siendo los mismos.

Según el informe, Honduras recibió 24,050 personas migrantes retornadas durante los primeros ocho meses de 2025 , una cifra inferior respecto a las 34,550 del año anterior.

Al presentar el informe en San Pedro Sula el 17 de octubre de 2025, María Rendón, jefa de misión de OIM en Honduras, dijo que “solo en el mes de septiembre hubo 4,284 retornados, estos suponen un incremento de 14% respecto a agosto”, no obstante, a su criterio, “es muy temprano decir que es la tendencia que vamos a ir viendo hasta diciembre”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Para Rendón, “este diagnóstico multisectorial evidencia que las personas retornadas traen consigo talento y experiencia para el país”, pero no logran aprovechar las oportunidades, debido, entre otras causas, a la falta de documentación vigente, ausencia de certificaciones técnicas reconocidas y desajuste entre sus habilidades y la demanda del mercado.

El estudio destaca que casi la mitad de los retornados apenas completó la educación básica y solo un 27% cuenta con alguna certificación técnica reconocida. Este rezago educativo impide que los migrantes puedan optar por empleos especializados o en sectores de alta demanda como la energía, la manufactura o los servicios bilingües.

Las habilidades blandas, esenciales para el entorno laboral moderno, también representan una brecha profunda: la OIM identificó falta de liderazgo, comunicación, puntualidad, ética de trabajo y compromiso. Durante la investigación, esa organización escuchó a muchos empleadores que expresaron que los trabajadores jóvenes carecen de disciplina y responsabilidad.

A esta carencia se suma la ausencia de competencias digitales, pues gran parte de los retornados no domina herramientas básicas de computación, lo que reduce sus posibilidades de inserción en un mercado cada vez más tecnológico. También existe escasez de dominio del idioma inglés, indispensable en sectores como call centers y turismo.

El informe de la OIM indica que el estigma social es otro de los obstáculos más difíciles de superar. Algunos empleadores desconfían de los retornados por prejuicios relacionados con antecedentes penales o por su apariencia física, como tatuajes visibles. Esta discriminación encubierta genera exclusión hasta entre quienes poseen experiencia y habilidades comprobadas.

El documento establece que “las organizaciones entrevistadas señalan que desafortunadamente persisten prejuicios hacia las personas migrantes retornadas. Algunos empleadores asumen estereotipos negativos, por ejemplo, temen que la persona migrante pudo haber estado vinculado a actividades ilícitas o “que tenga antecedentes penales”.

De hecho, explica el informe, "un gremio indicó que varias empresas tienen cierta ‘apatía’ o temor de contratar personas migrantes retornadas en puestos delicados (manejo de dinero, acceso a hogares de clientes, cuidado de niños en hoteles, etc.) por dudas sobre su confiabilidad”.

Pero Bayron Serrano, asistente senior de reintegración económica de OIM, aclaró ante un auditorio integrado por representantes de la empresa privada y organismos no gubernamentales que “del 100% de los retornados, solo menos del 10% tiene antecedentes” por faltas o delitos cometidos en Estados Unidos.