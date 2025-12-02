Tabla Liga Española: Barcelona goleó y así queda la ventaja sobre Real Madrid

¡Se mantienen en la cima! El Barcelona pasó la prueba y este martes 2 de diciembre venció al Atlético de Madrid (3-1) en el juego adelantado de la jornada 21 de LaLiga EA Sports, esto por la disputa de la Supercopa de España.
Los dirigidos por Hansi Flick cortaron la buena racha del cuadro colchonero y le remontaron para hacerse de los tres puntos y quedarse dominando una fecha más en la tabla de posiciones de la Liga Española.
Barcelona se mantiene como líder con 37 puntos y se distancia del Real Madrid que se queda estancado en la segunda posición con 33 unidades; de momento son 4 de diferencia que los separan, pero se mantienen pendiente a su duelo de este miércoles.
Los comandados por Xabi Alonso tendrán la oportunidad de acortar distancias este miércoles 3 de diciembre ante el Athletic Club a las 12:00 PM (horario hondureño). Ya en el tercer lugar se encuentra sorpresivamente el Villarreal con 32.
Le sigue en el cuarto lugar el Atlético de Madrid con 31 puntos, separado con gran ventaja del quinto Real Betis y sexto el Espanyol con 24 unidades cada uno; estos últimos dos completando los puestos europeos.
Getafe y Athletic Club se encuentran en el séptimo y octavo lugar con 20 puntos. Rayo Vallecano es noveno con 17 y continúan Real Sociedad, Elche, Celta de Vigo y Sevilla con 16.
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA
Ya en el fondo de la tabla de posiciones se ubican el Girona con 12 puntos, el Levante de Kervin Arriaga con 9 y solo por diferencia de goles, el Real Oviedo es último con la misma cantidad. Estos tres equipos se encuentran en la zona roja de la tabla.