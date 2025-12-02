Tabla Liga Española: Barcelona goleó y así queda la ventaja sobre Real Madrid

Barcelona, España.

¡Se mantienen en la cima! El Barcelona pasó la prueba y este martes 2 de diciembre venció al Atlético de Madrid (3-1) en el juego adelantado de la jornada 21 de LaLiga EA Sports, esto por la disputa de la Supercopa de España.

Los dirigidos por Hansi Flick cortaron la buena racha del cuadro colchonero y le remontaron para hacerse de los tres puntos y quedarse dominando una fecha más en la tabla de posiciones de la Liga Española.

Barcelona se mantiene como líder con 37 puntos y se distancia del Real Madrid que se queda estancado en la segunda posición con 33 unidades; de momento son 4 de diferencia que los separan, pero se mantienen pendiente a su duelo de este miércoles.