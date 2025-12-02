Barcelona vs Atlético de Madrid, EN VIVO hoy: hora y dónde ver la Liga Española

Barcelona, España.

Y la convicción es máxima en el Atlético , que va lanzado al Camp Nou. En tres semanas ha pasado de una desventaja de ocho puntos sobre la cima a tenerla al alcance este mismo martes, subido desde hace tiempo en una reacción casi imparable, con una sola derrota (4-0 con el Arsenal) en sus últimos 14 compromisos.

Para los azulgrana, el choque de este martes es de los que pueden marcar su camino esta temporada, después de que haya sucumbido anteriormente en los tres partidos de máxima exigencia de esta temporada: PSG, Real Madrid y Chelsea.

Seguramente los dos equipos más en forma de LaLiga, el Barcelona , nuevo líder en solitario, y el Atlético de Madrid , que encadena seis victorias, se miden este martes en el Camp Nou, en un partido adelantado por la disputa de la Supercopa de España.

Los barcelonistas, pese a las dudas en su juego, que no es el de la pasada temporada; y las múltiples bajas acumuladas en este inicio de curso, se van recuperando poco a poco y, por ejemplo, en casa se mantienen intratables.

Siete partidos y siete victorias; 23 goles a favor y 4 en contra. Ante el Atlético se espera que vuelva al once Pedri y que Hansi Flick pueda armar un once reconocible, a pesar de la baja de Fermín López, uno de los jugadores que ha aguantado el equipo en estos primeros meses y que ahora está de baja.

Si el Atlético lleva seis victorias consecutivas que le han aupado hasta la cuarta plaza, a tres puntos del Barcelona; los azulgrana acumulan cuatro, con triunfos ante el Alavés (3-1) y Athletic Club (4-0), estos partidos ya en el nuevo Spotify Camp Nou; así como en Balaídos (2-4) y frente al Elche (3-1).

Perdido el impulso a principios de curso y recuperado últimamente, pese al traspié y las dudas que supuso el 3-0 en Stamford Bridge, el Barça se encomendará al carácter diferenciador de dos futbolistas: Pedri y Raphinha; así como en la calidad de la portería que defiende Joan Garcia. Raphinha volvió ante el Alavés a lo grande. Ya había demostrado su carácter en Londres, en un partido que estuvo marcado por la prematura expulsión de Ronald Araujo y en el que el Barça fue atropellado por el Chelsea.

Pero fue ante el Alavés, con dos asistencias, el que desequilibró el partido. Raphinha es de los que nunca se esconden. Cuando está bien ofrece goles o asistencias (34/25 la temporada pasada); si no lo está, su trabajo es incuestionable.

Por eso su presencia es un plus para el equipo de Flick, como también lo es Pedri. El canario, ausente en el último mes por una lesión en el Bernabéu cuando estaba en el mejor momento del curso, ha dejado huérfano a su equipo y ha cedido el timón a un inconsistente Frenkie de Jong, que solo está a buen nivel cuando acompaña a Pedri, no cuando él tiene que dirigir al equipo.

Este martes, el Barcelona sube la dimensión de la reválida constante de Diego Simeone y ‘su’ Atlético. El pasado curso se impusieron por 1-2 en el estadio Olímpico Lluís Companys. Es la única victoria en campo azulgrana del técnico, ninguna de ellas en el Camp Nou, al que retorna ahora entre tal estadística y el recuerdo de la primera Liga que logró en 2013-14, culminada con un 1-1 en ese escenario.

En su proceso de reacción, Simeone ha definido un ‘diez’ tipo en su alineación, que trasladará casi al completo al terreno de juego este martes. Además de Robin Le Normand en el centro de la defensa, solo le faltará Marcos Llorente, por una lesión muscular y suplido en el lateral derecho (o como tercer central) por Marc Pubill o Nahuel Molina.

Ya recuperado Jan Oblak, que reapareció el pasado sábado en el triunfo por 2-0 ante el Oviedo, en el once del Atlético se espera a los defensas José María Giménez y David Hancko, a los extremos o carrileros Giuliano Simeone y Nico González, a los centrocampistas Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena y al delantero Julián Alvarez, que descansó de inicio ante el Oviedo para estar a tope en Barcelona.

El undécimo elemento es la duda insistente del once, dependiendo del sistema y el plan, que oscila de Clement Lenglet como central, con David Hancko como lateral izquierdo, que es la combinación más probable, a un ataque con Alexander Sorloth, goleador dos veces el pasado sábado y ‘especialista’ absoluto contra el Barcelona (la pasada temporada anotó el 1-2 y el 4-4 en los instantes finales en sus dos duelos en terreno barcelonés y le ha marcado un gol en cada uno de sus últimos cinco enfrentamientos), o Antoine Griezmann para secundar arriba a Julián Alvarez, si Nico González se reconvierte a lateral izquierdo.

Los enfrentamientos del Barça ante el Atlético de Madrid son sinónimo de 'showtime'. El curso pasado, por ejemplo, un 2-4 en Madrid en LaLiga para el Barça; un 1-2 para los colchoneros en Montjuic, en un partido decidido por Sorloth en el descuento; y un loco 4-4 en la Copa, después de un 0-2 para el Atlético, un 4-2 para el Barça y un empate final.