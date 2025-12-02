  1. Inicio
Tabla goleadores Liga Española: Lewandowski erró y otro marcó; advierten a Mbappé

Mbappé atento: Lewandowski erró ante el Atlético, otro goleador marco y así marcha la pelea por el 'Pichichi' en la Liga Española.

Este martes se disputó el juego entre el Barcelona y Atlético de Madrid: goleador marco y así marcha la pelea por el 'Pichichi' en España.
13. Lamine Yamal (Barcelona) -- La joven estrella del Barcelona se fue en blanco ante el Atlético de Madrid y se quedó con las 5 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
12. Vinicius (Real Madrid) -- El extremo brasileño no anotó ante el Girona y se queda con 5 goles. Puede aumentar su ventaja este miércoles ante el Athletic Club.

11. Pere Milla (Espanyol) -- El delantero español es una de las sorpresas en el top y lleva 5 anotaciones en su cuenta.
10. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) -- El atacante de Eibar es el líder del equipo, con 5 tantos y 3 asistencias en este inicio liguero, pero el técnico Sergio Francisco tendrá que prescindir de él por lesión.
9. Cucho Hernández (Real Betis) -- El delantero colombiano se mantiene en la pelea y lleva acumulado 5 dianas tras 14 jornadas.
8. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Se fue en blanco en la derrota ante el Espanyol (0-1) y se quedó con 5 dianas.
7. Etta Eyong (Levante) -- El delantero camerunés acumula 6 anotaciones en lo que va de la Liga Española.
6. Alberto Moleiro (Villarreal) -- Se destapó con doblete en el triunfo 2-3 ante la Real Sociedad y escala en su cuenta a 6 goles.
5. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El atacante argentino se fue en blanco en la derrota ante el Barcelona (3-1) y se ha quedado estancado con 7 dianas en lo que va de la Liga Española.
4, Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El delantero polaco falló un penal ante el Atlético de Madrid y baja en la tabla con 8 anotaciones.
3. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El delantero español no falló y se unió en la goleada ante el cuadro colchonero. Escala en la tabla con 8 goles.
2. Muriqi (Mallorca) -- Se destapó con un doblete en el empate ante Osasuna (2-2) y sorprende al escalar en la tabla de goleadores. Tiene 8 en su cuenta.
1. Mbappé (Real Madrid) -- El francés ya lleva 14 goles y se distancia en seis tantos al kosovar Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, Ferran Torres y Robert Lewandowski del Barcelona. Juega este miércoles ante el Athletic Club.

Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española con el juego disputado entre el Barcelona y Atlético de Madrid.
