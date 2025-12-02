Real Madrid sufre: se lesionó otra vez y lo pierde para lo que resta del 2025

Madrid, España.

Ferland Mendy, defensa francés del Real Madrid, es baja para la visita a San Mamés del miércoles tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, y se despide de 2025 por un una nueva lesión que le mantendrá tres semanas fuera de los terrenos de juego, según confirmó el club blanco. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Pendiente de evolución", informó. Mendy ha vivido un calvario en 2025. Ha disputado 15 partidos, 14 la pasada temporada hasta que cayó lesionado en la final de la Copa del Rey, el 26 de abril, y uno en la actual campaña después de siete meses sin jugar.

Titular en la visita del Real Madrid a Olympiakos el pasado miércoles, con una buena participación en el lateral izquierdo en la primera oportunidad con Xabi Alonso como técnico, Mendy completó todo el partido. Cuatro días después se quedó sin minutos en Montilivi y tras sentir unas molestias musculares, los médicos del Real Madrid sometieron a Ferland Mendy a una resonancia magnética que confirmó una nueva lesión muscular.