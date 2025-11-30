  1. Inicio
Xabi Alonso envía contundente mensaje al Barcelona tras perder el liderato

El entrenador español fue autocrítico luego de firmar un nuevo empate y se pronunció sobre un posible penal a Rodrygo en la segunda parte.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 18:45 -
  • Agencia EFE
Xabi Alonso durante el empate entre el Real Madrid y el Girona por la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

 Foto EFE
Girona, España.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado, tras perder el liderato con el empate de este domingo en Girona (1-1), que "esto es muy largo" y que "la clasificación se va a apretar mucho y va a haber muchas idas y venidas".

Ha afirmado que le ha gustado "mucho" la "reacción" de su equipo después del descanso porque ha mostrado "ganas de sobreponerse al 1-0" y ha tenido "tres o cuatro ocasiones dentro del área para ganar".

"No ha sido suficiente para darle la vuelta, pero hemos estado cerca. Hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente y necesaria y con ganas de ganar fuera de casa", ha argumentado.

Tabla de la Liga Española tras tropiezo del Real Madrid: sonríe Barcelona y nuevo líder

El entrenador del Real Madrid ha reconocido que ha faltado "más minutos de buen fútbol, de fútbol ofensivo, ser dominantes", pero ha añadido que la segunda parte ha sido "mucho mejor" que la primera y el equipo ha podido remontar ante el Girona.

También ha destacado que el partido del miércoles en Bilbao contra el Athletic Club será "una oportunidad para volver a ganar fuera de casa" y que el equipo lo necesita.

Sobre un posible penalti sobre Rodrygo Goes en el tramo final, Xabi Alonso se ha mostrado sorprendido porque el VAR no ha revisado la acción y ha asegurado que son "jugadas decisivas que pueden marcar el partido".

Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé no falló y duro golpe a Lewandowski

