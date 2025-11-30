Xabi Alonso envía contundente mensaje al Barcelona tras perder el liderato

Girona, España.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado, tras perder el liderato con el empate de este domingo en Girona (1-1), que "esto es muy largo" y que "la clasificación se va a apretar mucho y va a haber muchas idas y venidas".

Ha afirmado que le ha gustado "mucho" la "reacción" de su equipo después del descanso porque ha mostrado "ganas de sobreponerse al 1-0" y ha tenido "tres o cuatro ocasiones dentro del área para ganar".

"No ha sido suficiente para darle la vuelta, pero hemos estado cerca. Hay que seguir con la unidad que tenemos, con la autocrítica suficiente y necesaria y con ganas de ganar fuera de casa", ha argumentado.