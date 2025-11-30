Tabla posiciones Liga Española: Real Madrid se estrella y Barcelona es nuevo líder

Real Madrid tropezó este domingo en su visita al estadio de Montilivi, donde no pasó del empate 1-1 contra el Girona en la décimo cuarta jornada de la Liga Española 2025-2026, dejando el liderato en manos del FC Barcelona.

Lo empezó perdiendo el equipo de Xabi Alonso por el gol de Azzedine Ounahi en el minuto 42, luego en el 45' marcó Kylian Mbappé, pero el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea lo anuló por mano del francés antes de realizar el disparo a puerta.

En el segundo tiempo encontró el brasileño Vinicius un penal tras una falta que le hizo el lateral Hugo Rincón, lo cobró Mbappé que lo lanzó de derecha ajustado al palo, adivinó el portero argentino Paulo Gazzaniga, pero no alcanzó el balón.

El Real Madrid entra en una situación complicada, pues es este es el tercer empate consecutivo que suma en la Liga Española y los tres duelos han sido de visita. Los merengues siguen dejando dudas en una temporada en la que buscan ganar los títulos importantes.

El conjunto blanco pierde el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga, ahora es segundo con 33 puntos y el FC Barcelona se queda en la cima con 34 unidades.

El Villarreal es tercero con 32 puntos tras ganar de visita 2-3 contra la Real Sociedad y el Atlético de Madrid es quinto con 31 luego de vencer 2-0 al Oviedo.