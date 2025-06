Hondureños con orden final de deportación son los que están en la mira del ICE

San Pedro Sula, Honduras

En una amplia entrevista con LA PRENSA Premium , Pereira Trejo, director ejecutivo de la organización Amigos Foundation Inc. enfatizó que muchos hondureños detenidos no comprenden su estatus migratorio, y están siendo arrestados, y en el peor de los casos deportados, por desconocer sus derechos en Estados Unidos.

Esta última se otorga cuando el sistema migratorio no logra detener físicamente a una persona tras su procesamiento, dejándola en libertad supervisada pero oficialmente deportada "en papel".

Reiteró que su labor en Miami no tiene tintes políticos, sino que está enfocada exclusivamente en proteger a los migrantes y mejorar sus condiciones de vida.

Agregó que, aunque la detención no ocurre dentro de la corte, los agentes del ICE pueden esperar afuera, informados por los fiscales migratorios sobre los casos resueltos.

Referente de la diáspora hondureña en Miami, explicó que gran parte de los inmigrantes centroamericanos —no solo hondureños— corren el riesgo de ser detenidos y deportados si no presentan un caso de asilo dentro del primer año de su llegada a Estados Unidos.

Esta obligación aplica especialmente a quienes ingresaron con CBP One o parole humanitario, dos mecanismos que permiten entrada legal temporal bajo condiciones especiales.

Según Pereira, ese plazo legal de un año no es opcional: es la única vía inicial para solicitar protección y evitar la deportación. Sin embargo, muchos hondureños no lo cumplen. “Tenemos la mentalidad de que el gobierno estadounidense, por vernos como buenos trabajadores, nos va a regalar algo. Pero no es así”, sentenció.