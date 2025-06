“Ni los que tienen papeles están seguros”: el calvario de hondureños en Los Ángeles

San Pedro Sula.

“Las compras las hacen mis hijos, pero yo tengo mucho temor de ser deportada. Solo salgo a trabajar cuando es muy necesario y veo que la situación está más tranquila; de lo contrario, mejor me quedo en casa”, contó Reina.

Reina, una hondureña residente en Los Ángeles que prefirió no revelar su apellido, vive con temor constante. Apenas se atreve a salir de su vivienda, ni siquiera para hacer compras básicas. Las pocas remesas que ha podido enviar a su familia en Honduras, las ha gestionado a través de personas de su entera confianza.

Esta situación no solo afecta a quienes están en condición irregular; también genera temor entre quienes poseen documentos y permisos de trabajo válidos.

Muchos ya no asisten a sus trabajos con regularidad. Prefieren perder ingresos antes que arriesgar su libertad.

Horacio Herrera, otro hondureño que reside desde hace más de un año en Estados Unidos, relató que las redadas en California han generado protestas en varias ciudades del estado.

“Yo siempre ando con mis documentos. No quiero pasar por un arresto, aunque tengo todos los permisos necesarios para estar aquí”, aseguró.

Herrera considera que la tensión está escalando en varias ciudades, lo cual impacta a la población y a la economía local.

“Muchas personas no llegan a trabajar, tengan o no papeles, por la incertidumbre. ICE no respeta algunas políticas. Se han dado casos de personas detenidas aunque tengan documentos válidos, con o sin antecedentes”, lamentó.

También ha notado una disminución en el uso del transporte público y tiendas vacías, producto del encierro forzado.

Además, señala que la política del estado de California choca con las nuevas directrices del presidente Trump.

“Aquí hay migrantes de todo el mundo, pero los primeros en ser detenidos son los latinos. Las redadas se enfocan en zonas laborales con más latinos, y eso es injusto”, dijo.