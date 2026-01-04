  1. Inicio
Lluvias en dos regiones este domingo 4 de enero en Honduras

Copeco indicó que estas lluvias se registrarán debido a humedad proveniente del mar Caribe.

Las precipitaciones anunciadas serán en horas de la tarde y noche, según el pronóstico de Copeco.

Fotografía: LA PRENSA
SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este domingo 4 de enero de 2026 se mantendrán condiciones climáticas mayormente secas y estables en Honduras.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante las primeras horas del día se registrarán temperaturas frescas, mientras que al mediodía el ambiente será cálido, con cielos mayormente despejados en la mayor parte del país.

No obstante, Copeco advirtió que por la tarde la humedad proveniente del mar Caribe podría generar lluvias y lloviznas débiles y aisladas, principalmente en las regiones norte y oriente del territorio hondureño.

En el resto del país predominarán condiciones estables, sin probabilidad significativa de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán dentro de los rangos normales para la temporada.

Se registrarán entre los 27 y 30 grados Celsius en la mayoría de departamentos del país, a excepción de Choluteca y Valle, donde el termómetro marcará 36 y 35 grados, respectivamente.

Las autoridades recomiendan a la población, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias, mantenerse atenta a los informes oficiales y tomar precauciones pertinentes.

