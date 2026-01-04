El papa urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro

Ciudad del Vaticano

El papa León XIV ha afirmado este domingo que “el bien del pueblo venezolano debe prevalecer” ante cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y ha urgido a garantizar la soberanía y el estado de derecho en el país caribeño.

”Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, dijo desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

El pontífice reclamó “garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno”.

Pero también animó a trabajar “por construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica” del país sudamericano.

León XIV pidió rezar por el futuro de Venezuela y pidió la intercesión de la patrona del país, la Virgen de Coromoto, y de sus dos primeros santos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, precisamente canonizados por él mismo el pasado 19 de octubre.

El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana por sus años como misionero y obispo y gran conocedor de América Latina, se ha referido en varias ocasiones y con la máxima cautela a Venezuela desde que fuera elegido en cónclave el pasado 8 de mayo.

La última vez fue durante el vuelo de regreso de su viaje a Líbano el 2 de diciembre, cuando apostó por buscar el diálogo e incluso “presiones económicas” para favorecer un cambio en el país caribeño, frente a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

”Creo que siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar, si es así lo que quiere hacer Estados Unidos”, sostuvo.

Un mes antes, el 4 de noviembre desde su residencia de Castel Gandolfo, volvió a abogar por el diálogo para aliviar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, en pleno operativo de Washington contra los barcos presuntamente del narco en el mar del Caribe.