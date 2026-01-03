La captura de Maduro aviva la difusión de imágenes falsas en las redes

Nueva York, Estados Unidos

Entre esos contenidos falsos destaca una imagen de dos militares sujetando al líder venezolano tras descender de un avión difundida por usuarios de redes sociales, después de conocerse la noticia de la captura de Maduro y de su esposa, en una operación denominada 'Resolución Absoluta', que se realizó entre la última hora del viernes y la madrugada del sábado.

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos ha propiciado la difusión de fotos y videos falsos sobre su detención, supuestos bombardeos y celebraciones, los cuales han sido desmentidos por EFE Verifica.

Maduro aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo.

En medio de la confusión generada por la imagen viral, Trump publicó en su red, Truth Social, la que sería la primera fotografía de Maduro tras su captura. En dicha imagen, el mandatario aparece de pie, vestido con un chándal gris, con la vista cegada por un antifaz, los oídos tapados por unos auriculares y una botella de agua en su mano derecha.

Sin embargo, la fotografía no fue difundida ni por Trump ni por ningún otro organismo o miembro del Gobierno de Estados Unidos y, según una búsqueda en internet, fue compartida originalmente por un usuario de la red social X que produce contenidos hechos con inteligencia artificial (IA), por lo que no hay ninguna evidencia de que sea real.

Según los mensajes, la supuesta instantánea, en la que Maduro viste una chaqueta azul marino, se habría tomado tras la operación estadounidense que, según afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó ataques desde helicópteros en Caracas y otras regiones circundantes e implicó el despliegue de 150 aeronaves.

En las redes sociales también han comenzado a circular mensajes que vinculan videos antiguos, grabados en otros lugares del mundo, con las explosiones y detonaciones de misiles en zonas militares y urbanas de Caracas y estados vecinos como La Guaira, Miranda y la Aragua (norte).

Por ejemplo, en Instagram y X se difundió un video, grabado de noche, en el que se observa la caída de misiles sobre una ciudad, acompañado de mensajes que afirmaban que se trataba de un bombardeo en Caracas.

Una búsqueda inversa de uno de los fotogramas de la grabación encontró las mismas imágenes publicadas en distintas redes sociales los primeros días de octubre de 2024, pero atribuidas a un ataque con misiles de Irán a Israel, concretamente en la ciudad de Tel Aviv.

Otro rastreo en línea localizó una publicación del 1 de octubre de 2024 de la agencia de noticias Reuters en la que se muestra un video del mismo ataque, pero tomado desde otro ángulo. En la descripción de las imágenes se indica que corresponden a un bombardeo con misiles en territorio israelí.

También circularon falsos videos de celebraciones en Caracas que supuestamente se habían grabado después de que el presidente de Venezuela fuese capturado y trasladado a EE.UU.

Es el caso de un video que, según las publicaciones, mostraba a “miles de venezolanos” celebrando en Caracas la detención del mandatario. Aunque nadie aparece en la secuencia, se escuchan gritos, silbidos y aplausos supuestamente procedentes de varios edificios cercanos al de la persona que grabó.

Una operación de geolocalización permitió concluir que la secuencia había sido grabada en un edificio situado en la zona de la Estación Central en Santiago de Chile, contrario a lo que se afirmaba en redes sociales.

En la misma línea, circuló en X un video que supuestamente mostraba a un grupo de personas celebrando por la retirada de un cartel electoral de grandes dimensiones de Nicolás Maduro en una carretera. Los usuarios que difundieron estas imágenes aseguraban que habían sido grabadas tras la detención del presidente venezolano por parte de las fuerzas estadounidenses.

Una operación de búsqueda inversa de imagen demuestra que el video empezó a circular en redes el 29 de julio de 2024, un día después de que Venezuela celebrase las elecciones presidenciales en las que Maduro se enfrentó al opositor Edmundo González Urrutia.

De hecho, la fotografía de Maduro que aparece en el cartel es la que se empleó en la boleta de las elecciones presidenciales del mencionado año. EFE