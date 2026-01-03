Kamala Harris critica acción de Trump en Venezuela: “Es ilegal y pone en riesgo a EE UU”

Washington, EStados Unidos

Harris aseguró que “las acciones de Donald Trump en Venezuela no hacen que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte o más asequible”. En su mensaje, cuestionó la justificación de la operación y sus consecuencias para la región.

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se pronunció este sábado en sus redes sociales sobre la reciente operación de Donald Trump en Venezuela , calificándola como “ilegal e imprudente”.

“La hemos visto antes. Guerras por el cambio de régimen o el petróleo que se venden como fuerza pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio”, afirmó la exvicepresidenta, resaltando el impacto negativo de este tipo de intervenciones.

Harris subrayó que “esto no se trata de drogas o democracia. Se trata del petróleo y del deseo de Donald Trump de jugar al hombre fuerte regional”. Añadió que la acción ignora a la oposición legítima de Venezuela mientras protege a los aliados de Maduro.

“La Presidencia está poniendo tropas en riesgo, gastando miles de millones, desestabilizando la región, y no ofrece autoridad legal, ningún plan de salida ni ningún beneficio en casa”, denunció Harris, criticando la falta de estrategia y consecuencias para Estados Unidos.

La demócrata enfatizó que, aunque Nicolás Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo, “que Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción haya sido a la vez ilegal e imprudente”.

Harris también defendió la prioridad del gobierno estadounidense: “Estados Unidos necesita un liderazgo cuyas prioridades son reducir los costos para las familias trabajadoras, hacer cumplir el estado de derecho, fortalecer las alianzas y, lo más importante, poner al pueblo estadounidense primero”.

Finalmente, la vicepresidenta concluyó su mensaje asegurando que “el pueblo estadounidense no quiere esto, y están cansados de que les mientan”, haciendo un llamado claro a repensar la estrategia de intervención en Venezuela.