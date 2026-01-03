Mercado: Motagua ficha a ex Olimpia y se deshace de futbolista

Tegucigalpa, Honduras.

La eliminación en la triangular caló hondó en Motagua ya que se quedó de forma temprana sin opciones de pelear por el título del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras. Sin tiempo que perder, el conjunto azul comenzó el nuevo año y este sábado ya anunció dos fichajes, además de ratificar la continuidad del entrenador español Javier López y de paso ya reportó una salida. Mediante sus redes sociales y tal como lo reveló en su momento Diario LA PRENSA, el Fútbol Club Motagua oficializó la incorporación del mediocampista hondureño Alejandro Reyes, quien se suma al plantel azul profundo de cara a los próximos compromisos.

Reyes, de 28 años de edad, llega procedente del Sporting FC de Costa Rica, club en el que tuvo una destacada participación, consolidándose como un jugador creativo y con aporte ofensivo.



Alejandro salió de las reservas de Olimpia y subió al primer equipo. En 2021 se fue a Real España, en julio de 2023 fichó por el Génesis FC y finalmente, en diciembre de ese mismo año, se convirtió en legionario por primera vez tras estampar su firma con el Sporting FC. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En el club tico, José Alejandro Reyes acumuló 72 partidos, en los que aportó 11 goles y 12 asistencias, contando los torneos locales y la Copa de Costa Rica, teniendo en cuenta que el hondureño se ubicaba en el mediocampo y llegó a ser pieza clave del equipo.

Otro fichaje

Horas antes, el Motagua anunció la llegada del defensor hondureño Pablo Cacho, quien se une tras su paso por el Victoria de la ciudad de La Ceiba. Cabe destacar que el zaguero central ya había acordado con Motagua en el mercado de verano y se planteó que se uniera al equipo, pero el Victoria bloqueó su salida prematura.

La directiva ceibeña se mantuvo firme y exigió el cumplimiento total de su contrato, lo que obligó al defensor a disputar todo el Apertura 2025 con la 'Jaiba Brava'.

Salida