Esposas de jugadores y periodistas deportivas cautivaron en Año Nuevo 2026

Las novias o esposas de los futbolistas hondureños, así como periodistas deportivas y modelos recibieron el Año Nuevo 2026 luciendo muy hermosas.
Annie Córdoba - La esposa del delantero hondureño Luis Palma, del Lech Poznán de Polonia, recibió el 2026 en La Ceiba.
Yarely Espinal - La esposa del delantero hondureño Jerry Bengtson, del Olimpia, dio la bienvenida al Año Nuevo con una bella sonrisa.
Dora Martínez - La hermosa esposa del defensor hondureño Devron García, del Real España.
Virginia Varela - La esposa del exjugador hondureño Emilio Izaguirre, ahora director deportivo del Motagua, fue sensación en redes sociales recibiendo el Año Nuevo.
Virginia Varela lució un vestido azul y enamoró a sus seguidores. Nunca decepciona.
Daniella Zavala - La esposa del mediocampista hondureño Kervin Arriaga, del Levante de España, lució hermosa en estos días del fin de año.
Meylin Cardenas - La novia del delantero hondureño Alenís Vargas recibió el Año Nuevo luciendo bella y acompañada del jugador.
Indira Reyes - Así recibió el 2026 la pareja del futbolista hondureño Selvin Guevara, que jugó el Torneo Apertura 2025 con el CD Choloma.
Cristel Osorio - La periodista deportiva y novia del futbolista hondureño Yeison Mejía recibió el 2026 con nuevas metas por cumplir.
Diana Paz - La comentarista deportiva lució hermosa con este traje rojo y dio la bienvenida al 2026.
Emma Ramos - La periodista deportiva de Todo Deportes enamoró a sus seguidores en redes sociales con un look muy atrevido.
Iris Antúnez - La bella periodista deportiva cautivó a sus seguidores con este sexy look.
Isabel Zambrano - La periodista deportiva de TVC y novia del entrenador argentino Diego Vázquez recibió el 2026 con esta bella sonrisa.
Laura Meza - La exnovia del delantero argentino Rodrigo Auzmendi cautivó con la llegada del Año Nuevo.
Dixly Sorel - La modelo y chica fitness deslumbró a todos con este sugerente look. Es muy habitual verla como edecán en partidos de la Liga Nacional de Honduras.