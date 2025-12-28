Barcelona y Real Madrid rechazados, fichaje a Guardiola y respuesta a Cristiano

"Tuve ofertas del Real Madrid Castilla y del Barça B, pero tuve otras ofertas, a pesar de ser tentadores. Negocié con el Borussia Mönchengladbach, con el Oporto, que estaba casi cerrado, no entiendo como no se dio y al final llamó el Newcastle, fue el último en llamar. Me dijeron que iba al primer equipo, que sería importante y tenia el sueño de jugar en la Premier y al final así se dio", Ayoze rechazó a Madrid y Barça.