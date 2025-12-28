Barcelona y Real Madrid rechazados, fichaje a Guardiola y respuesta a Cristiano

El mercado de fichajes continúa en plena efervescencia de cara al Apertura de enero, y varios nombres empiezan a acaparar titulares. Real Madrid, Barcelona y Manchester City se perfilan como los grandes protagonistas de este periodo de traspasos.
La cúpula del Fenerbahçe tiene previsto reunirse con la directiva del Atlético de Madrid en la capital española durante la primera semana de enero. Según Transfermarkt, el club turco presentará una oferta de 25 millones de euros por Alexander Sorloth.
Ali Barat, en declaraciones a Fabrizio Romano, dejó entrever que Tomás Araújo encajaría en el Barcelona: “Su mayor fortaleza es la combinación de velocidad y técnica. Son cualidades clave para los entrenadores actuales, especialmente en equipos que juegan con la defensa adelantada, como el Barça. Estoy convencido de que muchos grandes clubes volverán a interesarse por él en verano”.
El central del Como, Jacobo Ramón, está cada vez más cerca de regresar al Real Madrid. Según informa ESPN, el club blanco valora seriamente ejecutar su cláusula de recompra el próximo verano, fijada en apenas 8 millones de euros.
De acuerdo con Sky Sport Alemania, todo indica que Serge Gnabry renovará su contrato con el Bayern de Múnich.
Robert Lewandowski deja su futuro en manos de Hansi Flick. A sus 37 años y con contrato vigente hasta el final de la temporada, el delantero polaco espera una conversación con su entrenador para definir su continuidad en el Barcelona, aunque propuestas no le faltan.
El Napoli mantiene su interés en Juanlu, aunque el escenario se ha complicado. Las negociaciones frustradas del verano sirven de antecedente, y ahora tanto el Everton como el Bayer Leverkusen se han sumado a la puja por el lateral del Sevilla.
Rúben Neves aún no ha estampado su firma en la renovación propuesta por el Al Hilal, pese a que la oferta lleva semanas sobre la mesa. Su contrato finaliza en junio de 2026 y, según informa Fabrizio Romano, varios clubes europeos de primer nivel ya han iniciado contactos para intentar su fichaje en enero.
Enero también podría traer movimientos en Newcastle United, que valora lanzar una ofensiva por Raheem Sterling, actualmente relegado en el Chelsea. La operación se plantearía como una cesión con opción de compra que rondaría los 20 millones de libras.
Según Fabrizio Romano, Semenyo ha señalado al Manchester City como su destino prioritario. Las partes trabajan para acelerar las negociaciones de cara a un posible acuerdo invernal, cuyo coste rondaría los 80 millones de euros.
El Tottenham Hotspur ha puesto el foco en el mercado invernal y tiene como objetivo al delantero del Manchester City, Omar Marmoush.
El Al Nassr vuelve a tener vía libre en el mercado. El club de Cristiano Ronaldo respira aliviado tras levantar la sanción impuesta por la FIFA, que le impedía fichar debido a una deuda de 9 millones de euros con el Manchester City por el traspaso de Laporte. Una vez saldada la cantidad, el organismo ha retirado el castigo y el conjunto saudí podrá reforzarse en invierno.
El Barcelona confiaba en ingresar una cantidad significativa por el traspaso de Mika Mármol, dado que aún posee una cláusula de reventa del 50%. No obstante, según informa el diario Sport, todo apunta a que el defensor abandonará Las Palmas como agente libre, lo que impedirá al club azulgrana obtener beneficio económico por una de sus jóvenes promesas.
El Galatasaray sigue muy atento al futuro de Antonio Rüdiger, cuyo contrato expira el próximo verano. Desde Turquía informan que la afición presiona para que el club intente su fichaje ya en enero.
Jadon Sancho podría regresar al Manchester United antes de lo previsto. El club estudia cancelar su cesión al Aston Villa para evitar una pérdida de valor en el mercado y facilitar su venta en el próximo periodo de traspasos. Equipos como el Como, el Borussia Dortmund y el Mónaco ya han consultado por su situación.
"Tuve ofertas del Real Madrid Castilla y del Barça B, pero tuve otras ofertas, a pesar de ser tentadores. Negocié con el Borussia Mönchengladbach, con el Oporto, que estaba casi cerrado, no entiendo como no se dio y al final llamó el Newcastle, fue el último en llamar. Me dijeron que iba al primer equipo, que sería importante y tenia el sueño de jugar en la Premier y al final así se dio", Ayoze rechazó a Madrid y Barça.