Honduras reduce su déficit comercial un 22,2 % en enero impulsado por el café y el oro

Tegucigalpa

Honduras cerró enero de 2026 con un déficit en su comercio exterior de bienes de 400,4 millones de dólares, lo que supone una disminución interanual del 22,2 %, impulsada por el dinamismo de las exportaciones de café, oro y productos reciclados, informó ayer jueves el Banco Central hondureño (BCH).

El déficit comercial en el primer mes del año fue inferior en 114,5 millones de dólares respecto a los 514,9 millones alcanzados en enero de 2025, según el informe de la autoridad monetaria.

Esta mejora en el saldo comercial se atribuye, principalmente, al dinamismo de las exportaciones de mercancías generales, impulsadas por un incremento tanto en el volumen como en los precios internacionales de productos como café, reciclados y oro, y una recuperación en el sector del banano, precisó.

Las exportaciones en enero sumaron 1.136,5 millones de dólares, lo que representa un aumento del 16 % en comparación con los 979,4 millones reportados en el primer mes de 2025, debido al mayor volumen exportado de café, impulsado por el alza en su precio, añadió la entidad.

El 68,7 % de las exportaciones corresponde a mercancías generales, mientras que el 31,3 % proviene de bienes de transformación. Por su parte, las importaciones alcanzaron los 1.536,9 millones de dólares en enero pasado, reflejando un aumento interanual del 2,8 % respecto a los 1.494,3 millones del mismo mes de 2025.