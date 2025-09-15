  1. Inicio
Estudiantes pintaron de arte y civismo la avenida circunvalación

Con música, color y el entusiasmo de miles de estudiantes, San Pedro Sula celebró los 204 años de independencia de Honduras en un desfile histórico, donde el civismo venció las divisiones políticas.

La banda del instituto José Trinidad Reyes arrasó con su espectacular presentación; Silvia Fernández, Señorita Independencia de San Pedro Sula; Emily Paz del instituto Acasula; palillonas del Jesús de Nazareth. Autoridades encabezaron el desfile. Fotos: Yoseph Amaya y Moisés Valenzuela
San Pedro Sula

La Capital Industrial amaneció con cielos nublados el lunes, pero nada detuvo el fervor de los estudiantes que salieron a desfilar para conmemorar los 204 años de independencia de Honduras.

Por primera vez, la avenida Circunvalación se convirtió en escenario de este evento patriótico que unió a cerca 40 centros educativos en una jornada marcada por el talento y la alegría.

El desfile, organizado por el Comité Cívico Interinstitucional, arrancó a eso de las 7:15 am, desde la Fuente Luminosa hasta el Monumento a la Madre.

La escolta de banderas del Liceo Militar encabezó el recorrido, portando con solemnidad los estandartes de las repúblicas centroamericanas, seguidos por las niñas y señoritas independencia, la directora departamental de Educación, la gobernadora de Cortés, autoridades policiales y militares.

El primer centro en realizar el recorrido fue la Escuela Normal Bilingüe del Valle de Sula María Teresa de María y Campos, nombre que le fue dado en honor a la antropóloga que dejó una huella indeleble en la cultura hondureña.

A lo largo de la Circunvalación, el público se dejó llevar por un desfile cargado de color, arte, creatividad, ritmo y amor a la patria.

Las palillonas, pomponeras y cuadros de gimnasia rítmica se llevaron los aplausos del público con sus coreografías, mientras que los grupos de danza folclórica y garífuna recordaron la riqueza cultural de Honduras.

Este año, declarado por la Secretaría de Educación como el Año de las Artes, se reflejó en los “banners”, representaciones literarias y homenajes a figuras icónicas como Guillermo Anderson, Ramón Amaya Amador y Lucila Gamero de Medina.

También destacaron personajes históricos y héroes patrios, encarnados tanto en atuendos tradicionales como en representaciones creativas que sorprendieron a los espectadores, como los botargas.

Las niñas y señoritas independencia, así como las indias bonitas, lucieron trajes únicos, algunos pintados a mano por artistas locales, que se llevaron los elogios del público.

Una de ellas es Madai Jiménez, alumna del centro Soledad Fernández, quien expresó su emoción al representar a Honduras vistiendo un traje típico.

El sonido de los tambores y trompetas marcaron el desfile, poniendo a bailar a los sampedranos; sin embargo, la expectativa creció conforme se acercaba el momento de ver a la emblemática banda del instituto José Trinidad Reyes.

Con 119 integrantes y el carisma de sus palillonas, la banda del JTR irrumpió cerca de las 3:30 pm con una presentación vibrante que desató ovaciones y puso a bailar al público sampedrano, al compás de una mezcla entre el folclor nacional y los éxitos más populares del momento.

Aunque este año San Pedro Sula vivió dos desfiles debido a las divisiones entre la municipalidad y el comité cívico, la esencia de la independencia trascendió la logística y los desacuerdos. Fueron los estudiantes, acompañados por la dedicación de sus maestros y el respaldo de sus padres, quienes llenaron de vida y esperanza las calles de la ciudad.

Jacqueline Molina
Jacqueline Molina
denia.molina@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Periodista multimedia con experiencia en noticias económicas, salud, historias humanas, cambio climático y biodiversidad. Parte del equipo de LA PRENSA desde 2022.

