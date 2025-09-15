Estudiantes pintaron de arte y civismo la avenida circunvalación

San Pedro Sula

La Capital Industrial amaneció con cielos nublados el lunes, pero nada detuvo el fervor de los estudiantes que salieron a desfilar para conmemorar los 204 años de independencia de Honduras. Por primera vez, la avenida Circunvalación se convirtió en escenario de este evento patriótico que unió a cerca 40 centros educativos en una jornada marcada por el talento y la alegría. El desfile, organizado por el Comité Cívico Interinstitucional, arrancó a eso de las 7:15 am, desde la Fuente Luminosa hasta el Monumento a la Madre. La escolta de banderas del Liceo Militar encabezó el recorrido, portando con solemnidad los estandartes de las repúblicas centroamericanas, seguidos por las niñas y señoritas independencia, la directora departamental de Educación, la gobernadora de Cortés, autoridades policiales y militares.

El primer centro en realizar el recorrido fue la Escuela Normal Bilingüe del Valle de Sula María Teresa de María y Campos, nombre que le fue dado en honor a la antropóloga que dejó una huella indeleble en la cultura hondureña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A lo largo de la Circunvalación, el público se dejó llevar por un desfile cargado de color, arte, creatividad, ritmo y amor a la patria. Las palillonas, pomponeras y cuadros de gimnasia rítmica se llevaron los aplausos del público con sus coreografías, mientras que los grupos de danza folclórica y garífuna recordaron la riqueza cultural de Honduras. Este año, declarado por la Secretaría de Educación como el Año de las Artes, se reflejó en los “banners”, representaciones literarias y homenajes a figuras icónicas como Guillermo Anderson, Ramón Amaya Amador y Lucila Gamero de Medina.

También destacaron personajes históricos y héroes patrios, encarnados tanto en atuendos tradicionales como en representaciones creativas que sorprendieron a los espectadores, como los botargas. Las niñas y señoritas independencia, así como las indias bonitas, lucieron trajes únicos, algunos pintados a mano por artistas locales, que se llevaron los elogios del público. Una de ellas es Madai Jiménez, alumna del centro Soledad Fernández, quien expresó su emoción al representar a Honduras vistiendo un traje típico.