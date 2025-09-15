Con botas y bastón: jovencito que destacó en el cuadro de palillonas

Puerto Cortés, Honduras.

Un joven del Instituto Franklin Delano Roosevelt se robó la atención del público durante los desfiles patrios de este 15 de septiembre en Puerto Cortés, gracias a su estilo y ritmo como bastonero. Vestido completamente de azul y con botas blancas, el joven destacó desde el inicio de la presentación, captando la atención de los presentes y de las cámaras que registraban cada movimiento.

El entusiasmo por su actuación se reflejó en redes sociales, donde los internautas no dudaron en elogiarlo.

"Él es un buen bastonero", expresó una hondureña mientras su video se viralizaba rápidamente. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del joven, pero su participación ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados de los desfiles patrióticos, demostrando el talento y la pasión de la juventud hondureña.

