Con botas y bastón: jovencito que destacó en el cuadro de palillonas

Un joven del Instituto Franklin Delano Roosevelt se robó la atención del público durante los desfiles patrios de este 15 de septiembre en Puerto Cortés, gracias a su estilo y ritmo como bastonero.
Vestido completamente de azul y con botas blancas, el joven destacó desde el inicio de la presentación, captando la atención de los presentes y de las cámaras que registraban cada movimiento.
El entusiasmo por su actuación se reflejó en redes sociales, donde los internautas no dudaron en elogiarlo.
“Él es un buen bastonero”, expresó una hondureña mientras su video se viralizaba rápidamente.
Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad del joven, pero su participación ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados de los desfiles patrióticos, demostrando el talento y la pasión de la juventud hondureña.
204 años de independencia en Honduras
Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia. Fue en 1821 cuando las provincias centroamericanas decidieron poner fin al dominio español y comenzar a escribir su propia historia.
El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 y enviada a las demás provincias. En el caso de Honduras, la noticia llegó primero a Comayagua, que en ese momento era la capital, y fue ratificada oficialmente el 1 de octubre de ese mismo año.
Posteriormente, la provincia atravesó una etapa de inestabilidad política, pues algunos sectores apoyaban la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide (1822), mientras otros defendían la unión centroamericana.