Participaron estudiantes, autoridades y fuerzas vivas.

La Sultana del Sur celebra con fervor la independencia

Las palillonas de los institutos pusieron el ritmo y color en la calurosa Choluteca.
CHOLUTECA

Con entusiasmo y civismo, la ciudad de Choluteca celebró los 204 años de independencia de Honduras, con la participación de estudiantes, autoridades y la población.

La conmemoración en la Sultana del Sur contó con la participación de institutos educativos, bandas de guerra, autoridades locales y fuerzas policiales, que se sumaron al desfile en un ambiente de orden, civismo y entusiasmo.

Desde pequeños vestidos de vaqueros, profesiones u oficios, de animalitos de la fauna nacional, hasta un grupo de guaras rojas que hicieron de sus bicicletas sus elementos de atracción, los desfiles patrios resaltaron la herencia, tradición e identidad nacional.

Los pelotones de cadetes de estudiantes, así como de miembros de las Fuerzas Armadas, marcharon con paso firme, portando boinas y sosteniendo sus armas, en muestra de disciplina y compromiso cívico. Pero quienes se roban las miradas y los aplausos son siempre las lindas palillonas, que en este 2025 se lucieron con sus presentaciones.

Desde palillonas con sombreros emplumados y trajes blancos que evocaron el cielo y la franja blanca de la Bandera Nacional, brillaron con su presentación en el parque central de Choluteca.

Con una sonrisa, mucho entusiasmo y una coordinación perfecta, las palillonas iluminaron los desfiles patrios en la calurosa zona sur.

