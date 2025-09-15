  1. Inicio
  2. · Honduras

El Modesto Rodas de Ilanga desfila con sentimiento y orgullo por la patria

La institución coloneña hizo honores y reconocimiento a nuestros héroes y símbolos patrios en la fiesta de los 204 años de independencia

El Modesto Rodas de Ilanga desfila con sentimiento y orgullo por la patria

Los alumnos de Excelencia Académica del Modesto Rodas recorriendo las calles de Ilanga.
Ilanga, Colón

A la patria se le ama, se le respeta, se le defiende y se le cuida. Ese fue el mensaje que transmitió el Instituto Modesto Rodas Alvarado (IMRA) de Ilanga, Trujillo, Colón, durante el desfile conmemorativo por el 204 aniversario de la independencia.

Más de 500 alumnos de esta institución coloneña expresaron su fervor patrio al resaltar y recordar con orgullo a los héroes y símbolos nacionales, en un homenaje a la historia que marcó la independencia de España.

¿Quién es la maestra y abogada que se viralizó en las redes por su porte y belleza?

Con el azul y blanco como distintivo, el IMRA fue protagonista de un desfile histórico y cultural. Música, tradición y danza se combinaron en un acto que recorrió las calles pavimentadas de Ilanga, considerada la comunidad más próspera de la Margen Izquierda del departamento de Colón.

El cuadro de danza dando su espectáculo.

El cuadro de danza dando su espectáculo.

Los grupos estudiantiles representaron valores cívicos y patrióticos, engalanando la jornada al ritmo de tambores y expresiones culturales. La presentación especial de la banda del colegio destacó entre los aplausos de los asistentes.

Las pomponeras no podían faltar.

Las pomponeras no podían faltar.

Los estudiantes interpretaron con sentimiento los himnos y recibieron calurosos reconocimientos del público. Se escucharon vivas a la patria, a la independencia, a los héroes nacionales y al mismo IMRA.¡Qué viva la patria y qué viva el IMRA!

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias