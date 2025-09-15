El Modesto Rodas de Ilanga desfila con sentimiento y orgullo por la patria

Ilanga, Colón

A la patria se le ama, se le respeta, se le defiende y se le cuida. Ese fue el mensaje que transmitió el Instituto Modesto Rodas Alvarado (IMRA) de Ilanga, Trujillo, Colón, durante el desfile conmemorativo por el 204 aniversario de la independencia.

Más de 500 alumnos de esta institución coloneña expresaron su fervor patrio al resaltar y recordar con orgullo a los héroes y símbolos nacionales, en un homenaje a la historia que marcó la independencia de España.