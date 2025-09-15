El Modesto Rodas de Ilanga desfila con sentimiento y orgullo por la patria

A la patria se le ama, se le respeta, se le defiende y se le cuida. Ese fue el mensaje que transmitió el Instituto Modesto Rodas Alvarado (IMRA) de Ilanga, Trujillo, Colón, durante el desfile conmemorativo por el 204 aniversario de la independencia.
Más de 500 alumnos de esta institución coloneña expresaron su fervor patrio al resaltar y recordar con orgullo a los héroes y símbolos nacionales, en un homenaje a la historia que marcó la independencia de España.
Con el azul y blanco como distintivo, el IMRA fue protagonista de un desfile histórico y cultural. Música, tradición y danza se combinaron en un acto que recorrió las calles pavimentadas de Ilanga, considerada la comunidad más próspera de la Margen Izquierda del departamento de Colón.
Los grupos estudiantiles representaron valores cívicos y patrióticos, engalanando la jornada al ritmo de tambores y expresiones culturales. La presentación especial de la banda del colegio destacó entre los aplausos de los asistentes.
Los estudiantes interpretaron con sentimiento los himnos y recibieron calurosos reconocimientos del público. Se escucharon vivas a la patria, a la independencia, a los héroes nacionales y al mismo IMRA.¡Qué viva la patria y qué viva el IMRA!