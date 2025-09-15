  1. Inicio
  2. · Honduras

Vota por tu Palillona favorita del 15 de septiembre 2025

Este 15 de septiembre de 2025, Honduras celebra su independencia y tú puedes votar por la Palillona favorita de los desfiles patrios.

  • 15 de septiembre de 2025 a las 09:18 -
Vota por tu Palillona favorita del 15 de septiembre 2025

Vota por la mejor palillona de este 15 de septiembre 2025.

 Ilustracción LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

Honduras celebra 204 años de independencia este 15 de septiembre, y queremos que seas parte activa de esta tradición. Este año tienes la oportunidad de elegir a la Palillona de Honor que portará con orgullo nuestra bandera durante los desfiles patrios.

Cada participante representa la belleza, la dedicación y el amor por nuestra cultura nacional, mostrando distintos estilos, historias y valores de orgullo cívico.

¿Cómo votar? Te invitamos a elegir a la joven que considere más representativa para este honor. Su voto cuenta, y motivar a otros para que participen también hace la diferencia.

Poll Creator

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias