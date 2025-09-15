Vota por tu Palillona favorita del 15 de septiembre 2025

Tegucigalpa, Honduras

Honduras celebra 204 años de independencia este 15 de septiembre, y queremos que seas parte activa de esta tradición. Este año tienes la oportunidad de elegir a la Palillona de Honor que portará con orgullo nuestra bandera durante los desfiles patrios.

Cada participante representa la belleza, la dedicación y el amor por nuestra cultura nacional, mostrando distintos estilos, historias y valores de orgullo cívico.

¿Cómo votar? Te invitamos a elegir a la joven que considere más representativa para este honor. Su voto cuenta, y motivar a otros para que participen también hace la diferencia.