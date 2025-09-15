Desfiles en San Pedro Sula: ni la lluvia detiene el fervor cívico

San Pedro Sula.

La lluvia que cae sobre San Pedro Sula y el cielo nublado no detuvieron a miles de estudiantes sampedranos para rendirle honores a la Patria este 15 de septiembre en la ciudad. Los desfiles en San Pedro Sula comenzaron a las 7:00 a.m. con la participación de aproximadamente 40 instituciones educativas que decorarán con coreografías, trajes típicos, música y un desfile tradicional las calles y avenidas de la Capital Industrial.

El fervor cívico marcó el inicio de la jornada en San Pedro Sula. Desde muy temprano, palillonas, pomponeras, reinas escolares, bandas y grupos folclóricos transformaron la ciudad en un mosaico de colorido y fervor cívico.

La avenida Circunvalación, convertida en escenario patrio, se llenó de música, tambores y voces infantiles que recordaron a todos que la independencia no solo se celebra, sino que se hereda con ternura y civismo a las nuevas generaciones.

Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia. Fue en 1821 cuando las provincias centroamericanas decidieron poner fin al dominio español y empezar a escribir su propia historia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 y enviada a las demás provincias. En el caso de Honduras, la noticia llegó primero a Comayagua, que en ese momento era la capital, y fue ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821. Más tarde, la provincia pasó por una etapa de inestabilidad, pues algunos sectores apoyaban la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide (1822), mientras otros defendían la unión centroamericana.

Los desfiles patrios, que hoy forman parte inseparable de la celebración, tienen sus raíces en las primeras décadas del siglo XX. Con el tiempo se volvieron un símbolo cívico y cultural, donde participan miles de estudiantes mostrando bandas marciales, palillonas, cuadros de honor y trajes típicos. En Tegucigalpa y San Pedro Sula, los desfiles son multitudinarios, pero cada municipio del país organiza su propia fiesta, llenando las calles de azul y blanco. Familias enteras se reúnen en las aceras para ver pasar a los jóvenes y disfrutar de la música, el color y el ambiente festivo. A la par de los desfiles estudiantiles, también se realizan desfiles militares, organizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estos incluyen presentaciones de las distintas ramas militares, unidades caninas, caballería y vehículos especializados. Aunque suelen ser más solemnes, también atraen a miles de personas que se dan cita para observarlos.

