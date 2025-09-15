¿Quién es la bella palillona de rojo? Se robó las miradas en los desfiles

Una joven palillona se robó las miradas en el desfile de Tegucigalpa este 15 de septiembre. La joven del Instituto Vuelo de Águila destacó con su coreografía como palillona en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés.
El cuadro de palillonas de este instituto capitalino se destacó en los desfiles. En los desfiles patrios de Honduras, las palillonas son jóvenes estudiantes que forman parte de los cuadros de honor de los institutos y colegios. Se distinguen por portar un palo o bastón decorado, que hacen girar con destreza mientras marchan al ritmo de las bandas marciales.
Su participación es una de las más esperadas y vistosas de los desfiles. Con trajes elegantes o uniformes diseñados especialmente para la ocasión, las palillonas aportan color, energía y espectáculo a las marchas estudiantiles. El rol de palillona se asocia con disciplina, carisma y liderazgo, y muchas jóvenes sueñan con representar a su instituto en esta posición.
Saylin Anahí Bonilla, de 15 años, fue uno de los principales atractivos de los desfiles en el recinto capitalino. Una de las personas que la observó fue la presidenta de la Nación, Xiomara Castro, presente en la plana de honor.
Aunque la figura de las palillonas se consolidó en el siglo XX, hoy es considerada una tradición hondureña dentro de las celebraciones del 15 de septiembre. Su presencia genera orgullo y emoción entre estudiantes, familias y espectadores, siendo uno de los elementos que más caracteriza los desfiles patrios en el país.
La joven, con su traje de intenso rojo, acaparó la atención en el desfile. Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia, una fecha que remonta a 1821, cuando las provincias de la Capitanía General de Guatemala decidieron romper con el dominio español.
El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre y llegó a Comayagua —entonces capital hondureña— el 28 de ese mes, siendo ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821. Con esto comenzó una etapa de cambios políticos en la que Honduras pasó de estar vinculada al Imperio Mexicano de Iturbide a formar parte, en 1823, de la República Federal de Centroamérica, unión que duró hasta 1839.
Como cada año, el lente de LA PRENSA captó los momentos más destacados de los desfiles y el cuadro de palillonas del Instituto Vuelo de Águila no fue la excepción.
Los desfiles patrios, que hoy forman parte inseparable de la celebración, tienen sus raíces en las primeras décadas del siglo XX.
Con el tiempo se volvieron un símbolo cívico y cultural, donde participan miles de estudiantes mostrando bandas marciales, palillonas, cuadros de honor y trajes típicos. En Tegucigalpa y San Pedro Sula, los desfiles son multitudinarios, pero cada municipio del país organiza su propia fiesta, llenando las calles de azul y blanco. Familias enteras se reúnen en las aceras para ver pasar a los jóvenes y disfrutar de la música, el color y el ambiente festivo.