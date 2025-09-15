¿Quién es la bella palillona de rojo? Se robó las miradas en los desfiles

El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre y llegó a Comayagua —entonces capital hondureña— el 28 de ese mes, siendo ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821. Con esto comenzó una etapa de cambios políticos en la que Honduras pasó de estar vinculada al Imperio Mexicano de Iturbide a formar parte, en 1823, de la República Federal de Centroamérica, unión que duró hasta 1839.