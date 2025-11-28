Distribuyen con éxito el material electoral en el departamento de Cortés

San Pedro Sula, Cortés

El material electoral que arribó la mañana del lunes al Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula ya está distribuido en los diferentes municipios del departamento de Cortés.

Con éxito fue distribuido el material electoral en el departamento de Cortés, que llegó hace cuatro días a San Pedro Sula, en el norte de Honduras.

Gustavo Urtecho, secretario suplente del Consejo Municipal Electoral, informó que el jueves 27 se distribuyó el material a todos los municipios de Cortés y que únicamente se está a la espera de bajar las maletas correspondientes a San Pedro Sula. Estas serán ordenadas de acuerdo con los centros de votación y al número asignado a cada maleta para que este sábado 29 de noviembre puedan ser distribuidas.

“Hay algunos centros de votación que quedan un poco lejos; por ejemplo, en El Merendón. Esos se van acomodando según la distancia de cada centro de votación. Merendón se va primero porque hasta cierta parte no llegan vehículos y tienen que trasladarlas de varias formas”.

Urtecho señaló que el traslado es coordinado por las Fuerzas Armadas, que asisten en todo momento la logística.

Los primeros convoyes partieron rumbo a Choloma, seguidos por salidas hacia Omoa, Puerto Cortés, La Lima y el resto de municipios programados. Cada movimiento logístico se ejecuta bajo estricta supervisión y acompañamiento de la Policía Militar del Orden Público, responsable de garantizar la seguridad y la custodia durante toda la ruta.