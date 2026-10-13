Corea del Sur destinará 500.000 dólares a Honduras para atender a afectados por la sequía

Tegucigalpa. Corea del Sur otorgará 500.000 dólares en ayuda humanitaria a Honduras para atender a las comunidades afectadas por la sequía atribuida al fenómeno de El Niño, que ha dejado a unas 620.000 personas en situación de “grave inseguridad alimentaria”, según datos de Naciones Unidas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras destacó este martes en un comunicado el respaldo del país asiático al conceder los fondos para contribuir a la atención de los damnificados.

“Esta asistencia reafirma los lazos de amistad y cooperación entre ambos países, así como la importancia de la gestión diplomática para promover el apoyo internacional ante las necesidades de la población hondureña”, enfatizó la institución, que también expresó su agradecimiento al Gobierno surcoreano por “su solidaridad y valioso apoyo humanitario”.

Varias regiones de Honduras sufren los efectos del desabastecimiento hídrico, especialmente el sur del país, integrado en el corredor seco centroamericano que atraviesa también Nicaragua, El Salvador y Guatemala.