Hasta 10 años de prisión enfrentarían conductores que manejen bajo efectos de sustancias

Tegucigalpa, Honduras. Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas podría convertirse en motivo suficiente para enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión en Honduras, si se aprueba el proyecto de ley Ruta Segura, presentado por el diputado liberal Alex Berríos. La iniciativa plantea reformar el artículo 323 del Código Penal para establecer penas diferenciadas según el tipo de vehículo y eliminar el requisito de demostrar que la conducta puso concretamente en peligro la vida o la integridad física de otra persona. El proyecto establece una pena de dos a cinco años de prisión para quienes conduzcan vehículos livianos después de consumir bebidas alcohólicas o bajo los efectos de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas.

En el caso de quienes conduzcan vehículos pesados bajo esas mismas condiciones, la sanción propuesta aumenta a cinco a 10 años de cárcel, la clasificación de vehículos livianos y pesados se regiría por la legislación y la reglamentación vigente en materia de tránsito. “Simple y sencillamente con que un hondureño irresponsable ponga en riesgo la vida de la familia hondureña conduciendo bajo los efectos de alcohol o droga ya va a ser sancionado con pena de prisión de dos a cinco años si es vehículo liviano y de cinco a 10 años si es vehículo pesado”, expresó Berríos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los principales cambios planteados en Ruta Segura es que las pruebas de alcoholemia o toxicológicas practicadas conforme a la ley por Medicina Forense constituirían prueba suficiente para acreditar el consumo de estas sustancias, sin necesidad de demostrar adicionalmente un peligro concreto para otras personas. El diputado sostuvo que la legislación actual dificulta la aplicación de sanciones penales porque exige acreditar la conducción temeraria, por lo que, según su explicación, suelen aplicarse medidas administrativas, como multas y decomiso de la licencia.