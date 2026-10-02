TikTok contribuyó a expandir el bulo sobre el paracetamol y el autismo

El algoritmo de recomendación de TikTok amplifica de forma desproporcionada los vídeos con información falsa y planteamientos conspirativos sobre temas de salud. Un nuevo estudio científico lo constató al analizar los vídeos sobre la supuesta relación entre el paracetamol y el autismo. La investigación se realizó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Salud, Robert Kennedy, hicieron declaraciones públicas en septiembre de 2025 sobre una supuesta asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el posterior desarrollo de un trastorno del espectro autista (TEA). La comunidad médica cuestionó esa afirmación y aclaró que carece de evidencia científica. A pesar de ello, el anuncio provocó una oleada de confusión y preocupación que llevó a los usuarios a buscar información en Internet.

"Tuvimos una oleada de consultas de pacientes embarazadas que se preguntaban si era seguro tomar paracetamol durante el embarazo, y quisimos comprender qué información había disponible para generar esta confusión, especialmente en TikTok que es donde decían haberla visto", señaló Shivani Srivastava, investigadora médica de la Facultad de Medicina de Rutgers, en Nueva Jersey. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Srivastava es una de las autoras de la investigación, presentada este viernes en el Congreso de la Academia Estadounidense de Pediatría, que concluye que TikTok, una fuente de información sobre salud para adolescentes y adultos jóvenes, "contribuyó a expandir el bulo y las teorías conspiranoicas sobre el falso vínculo entre el paracetamol y el autismo". Los investigadores analizaron 53 vídeos de TikTok publicados entre septiembre y noviembre de 2025, mediante búsquedas con las etiquetas «paracetamol autismo» y otras similares. Dos revisores clasificaron de forma independiente los vídeos según el grado de desinformación, el tipo de creador, la calidad educativa —medida mediante una escala global de calidad utilizada en este tipo de análisis—, el enfoque temático y las métricas de interacción de los usuarios.

Los vídeos con bulos, los más vistos