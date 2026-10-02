TikTok contribuyó a expandir el bulo sobre el paracetamol y el autismo

El algoritmo de recomendación de TikTok amplifica de forma desproporcionada los vídeos con información falsa y planteamientos conspirativos sobre temas de salud. Un nuevo estudio científico lo constató al analizar los vídeos sobre la supuesta relación entre el paracetamol y el autismo.
La investigación se realizó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Salud, Robert Kennedy, hicieron declaraciones públicas en septiembre de 2025 sobre una supuesta asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el posterior desarrollo de un trastorno del espectro autista (TEA).
La comunidad médica cuestionó esa afirmación y aclaró que carece de evidencia científica. A pesar de ello, el anuncio provocó una oleada de confusión y preocupación que llevó a los usuarios a buscar información en Internet.
"Tuvimos una oleada de consultas de pacientes embarazadas que se preguntaban si era seguro tomar paracetamol durante el embarazo, y quisimos comprender qué información había disponible para generar esta confusión, especialmente en TikTok que es donde decían haberla visto", señaló Shivani Srivastava, investigadora médica de la Facultad de Medicina de Rutgers, en Nueva Jersey.
Srivastava es una de las autoras de la investigación, presentada este viernes en el Congreso de la Academia Estadounidense de Pediatría, que concluye que TikTok, una fuente de información sobre salud para adolescentes y adultos jóvenes, "contribuyó a expandir el bulo y las teorías conspiranoicas sobre el falso vínculo entre el paracetamol y el autismo".
Los investigadores analizaron 53 vídeos de TikTok publicados entre septiembre y noviembre de 2025, mediante búsquedas con las etiquetas «paracetamol autismo» y otras similares.
Dos revisores clasificaron de forma independiente los vídeos según el grado de desinformación, el tipo de creador, la calidad educativa —medida mediante una escala global de calidad utilizada en este tipo de análisis—, el enfoque temático y las métricas de interacción de los usuarios.
Los vídeos con bulos, los más vistos
De los 53 vídeos estudiados, el 52,8 % contenía información acorde con la evidencia científica sobre la relación entre el paracetamol y el autismo, el 28,3 % incluía desinformación y el 18,9 % presentaba información ambigua.
Los vídeos publicados por profesionales sanitarios contienen información acorde con la evidencia científica. Sin embargo, los contenidos de influencers representaban el 73,3% de los vídeos con bulos y teorías conspirativas.
Los vídeos con información errónea sobre la relación entre el paracetamol y el autismo tenían una calidad educativa inferior a la de los contenidos basados en la evidencia. Además, eran más propensos a incluir planteamientos conspirativos (46,7 %) y desconfianza hacia la industria farmacéutica (53,3 %).
Aunque representaban solo el 28,3 % de los vídeos, los contenidos con desinformación concentraron el 52,4 % de las visualizaciones. En total, los 53 vídeos analizados acumularon 28,13 millones de reproducciones.
"A pesar de constituir una parte menor del contenido total disponible sobre el tema, los vídeos con bulos representaron más de la mitad del total de visualizaciones de todo el contenido que examinamos", enfatizó Srivastava.
De hecho, un solo vídeo con información falsa alcanzó los 10,3 millones de visualizaciones, lo que representa el 36,6 % del total de reproducciones de los vídeos analizados.
"Nuestros resultados indican que el algoritmo de TikTok amplificó la expansión de vídeos con un enfoque conspirativo y que contenían información errónea sobre un tema de salud muy delicado. También permitió que los vídeos con bulos se difundieran mucho más ampliamente que aquellos basados en la evidencia", concluyeron los investigadores.
Los hallazgos también revelan, según Srivastava, de la Universidad de Rutgers, «lo importante que es que las instituciones médicas y sus profesionales formen parte de las conversaciones en las redes sociales creando y compartiendo contenido preciso y atractivo que llegue a los pacientes».