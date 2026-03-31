Streep y Hathaway brillan en México con ‘The Devil Wears Prada 2’

Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron este lunes en una pasarela en Ciudad de México, primera de seis metrópolis que visitarán en distintas partes del mundo para presentar el estreno de la segunda parte de The Devil Wears Prada.
“Esta película ofrece mucho corazón e inteligencia, pero también mucha diversión y alegría”, dijo Hathaway, quien desfiló junto a Streep al ritmo de ‘Vogue’, el tema más reconocido del filme, que se proyectará en salas mexicanas el próximo 30 de abril.
Las estrellas de Hollywood eligieron dos de los espacios culturales más emblemáticos del país, la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli de Diego Rivera, para transformar el ambiente neoyorquino de la cinta —que este año cumple dos décadas de su estreno— en un escenario prehispánico de roca volcánica.
El Anahuacalli, conocido por haber sido el último estudio del pintor mexicano antes de su muerte en 1957, fue el lugar donde las actrices encarnaron en una pasarela nocturna los emblemáticos roles de Miranda Priestly y Andrea Sachs, protagonistas del largometraje basado en la novela de Lauren Weisberger.
@devilwearspradamovie
A fashionable night at the Mexico City Fan Event for The Devil Wears Prada 2 featuring Meryl Streep and Anne Hathaway. Get your tickets now and see the film only in theaters May 1.♬ original sound - The Devil Wears Prada 2
Exclusiva mundial
México es una de las grandes apuestas en taquilla de la secuela, debido al éxito alcanzado en 2006, cuando fue el segundo país con mayor recaudación en Latinoamérica, después de Brasil.
Por ello, Streep reveló que el público mexicano tendría una exclusiva mundial: ver los primeros 20 minutos del filme.
“Nadie ha visto esta película, ni siquiera mi familia la ha visto, así que pongan sus teléfonos abajo”, bromeó Meryl Streep, actriz ganadora de tres premios Óscar.
El adelanto de la cinta, dirigida por David Frankel, promete el regreso de Andrea Sachs a la revista Runway junto a Miranda Priestly. Este reencuentro en el mundo de la moda traerá de vuelta los reflectores de la fama, pero también el lado hostil de la industria.
“Leí el guion, era fantástico, estoy muy contenta de que van a verla”, subrayó Streep sobre el regreso de esta historia a la gran pantalla, que contará con su elenco original: Emily Blunt (Emily) y Stanley Tucci (Nigel), además de la participación de Simone Ashley (Bridgerton).
@annehathaway
Meryl and me and Mexico City! ❤️✨🇲🇽♬ original sound - Anne Hathaway
En el marco de esta pasarela, organizada por Fashion Week México, las actrices también reconocieron el trabajo de 20 diseñadores mexicanos, responsables de vestir a las modelos que desfilaron alrededor del icónico tacón rojo en forma de tridente, uno de los símbolos más representativos de la producción.
Por la mañana, Streep y Hathaway visitaron la Casa Azul de Frida Kahlo, donde expresaron su aprecio por México y agradecieron la recepción que el público tuvo hace 20 años con el largometraje.
Las protagonistas de esta comedia de culto, que recaudó en su primera versión más de 326 millones de dólares a nivel mundial, también se presentarán en Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres.