Streep y Hathaway brillan en México con ‘The Devil Wears Prada 2’

Ciudad de México

Las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway deslumbraron este lunes en una pasarela en Ciudad de México, primera de seis metrópolis que visitarán en distintas partes del mundo para presentar el estreno de la segunda parte de The Devil Wears Prada.

“Esta película ofrece mucho corazón e inteligencia, pero también mucha diversión y alegría”, dijo Hathaway, quien desfiló junto a Streep al ritmo de ‘Vogue’, el tema más reconocido del filme, que se proyectará en salas mexicanas el próximo 30 de abril.

Las estrellas de Hollywood eligieron dos de los espacios culturales más emblemáticos del país, la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli de Diego Rivera, para transformar el ambiente neoyorquino de la cinta —que este año cumple dos décadas de su estreno— en un escenario prehispánico de roca volcánica.

El Anahuacalli, conocido por haber sido el último estudio del pintor mexicano antes de su muerte en 1957, fue el lugar donde las actrices encarnaron en una pasarela nocturna los emblemáticos roles de Miranda Priestly y Andrea Sachs, protagonistas del largometraje basado en la novela de Lauren Weisberger.